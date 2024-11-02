Сафонов оказался в старте «ПСЖ» на матч с «Лансом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав своего клуба на матч 10 тура французской Лиги 1 против «Ланса».

В целом состав парижан на игру выглядит так:

Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан, Витинья, Жоау Невеш, Асенсио, Баркола, Дембеле.

Напомним, что «ПСЖ» благодаря осечке «Монако» в прошлом туре вырвался на чистое первое место перед туром десятым. У чемпиона страны в активе 23 очка и трёхочковый отрыв от второго места.

Сафонов в текущем сезоне, если брать не только Лигу 1, провёл за «ПСЖ» три матча, пропустив в них два гола.

Текстовую трансляцию поединка парижан проведёт наш портал.