Сафонов в заявке «ПСЖ» на матч с «Лансом»

Сегодня, 2 ноября, «ПСЖ» в рамках 10-го тура чемпионата Франции примет на своем поле «Ланс».

Пресс-служба парижского клуба в своих соцсетях опубликовала список футболистов, включенных в заявку на сегодняшний матч, в их число вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. В заявку на игру с «Лансом» попал и итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который является первым номером французского гранда.

Напомним, что последний раз Сафонов выходил на поле в конце сентября в матче против «Ренна» (3:1).

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, опережая идущий следом «Монако» на три очка, при этом парижане имеют одну игру в запасе.