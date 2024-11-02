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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов в заявке «ПСЖ» на матч с «Лансом»

02 Ноября 2024 • 14:51 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1 1.43 X 5.00 2 7.20
Через 3 ч. 58 мин.

Сегодня, 2 ноября, «ПСЖ» в рамках 10-го тура чемпионата Франции примет на своем поле «Ланс».

Пресс-служба парижского клуба в своих соцсетях опубликовала список футболистов, включенных в заявку на сегодняшний матч, в их число вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. В заявку на игру с «Лансом» попал и итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который является первым номером французского гранда.

Напомним, что последний раз Сафонов выходил на поле в конце сентября в матче против «Ренна» (3:1).

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, опережая идущий следом «Монако» на три очка, при этом парижане имеют одну игру в запасе.

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ПСЖ Матвей Сафонов

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