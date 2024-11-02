​Папен пожаловался на угрозы смертью

Бывший нападающий «Марселя» и «Милана», знаменитый Жан-Пьер Папен пожаловался на то что ему поступают угрозы лишения жизни. Папен связывает это со своей актуальной деятельностью - он тренирует вторую команду «Марселя» и недавно у него появился достаточно серьезный конфликт со спортивным директором команды Али Зарраком, который вмешивается в его деятельность:

- Я тренер, и не может он решать, кого мне выпускать на замену. Я лично всегда соблюдаю заданную иерархию. Мне не нужны посредники для обращения к де Дзерби или президенту Лонгории, но проблема действительно есть, - заявил Папен в интервью La Provence.

А в один из недавних дней Папен столкнулся возле своего дома с двумя людьми на мотоцикле, которые потребовал от него убираться из Марселя, пригрозив в противном случае убить его.