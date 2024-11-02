Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Папен пожаловался на угрозы смертью

02 Ноября 2024 • 03:08 Комментировать

Бывший нападающий «Марселя» и «Милана», знаменитый Жан-Пьер Папен пожаловался на то что ему поступают угрозы лишения жизни. Папен связывает это со своей актуальной деятельностью - он тренирует вторую команду «Марселя» и недавно у него появился достаточно серьезный конфликт со спортивным директором команды Али Зарраком, который вмешивается в его деятельность:

- Я тренер, и не может он решать, кого мне выпускать на замену. Я лично всегда соблюдаю заданную иерархию. Мне не нужны посредники для обращения к де Дзерби или президенту Лонгории, но проблема действительно есть, - заявил Папен в интервью La Provence.

А в один из недавних дней Папен столкнулся возле своего дома с двумя людьми на  мотоцикле, которые потребовал от него убираться из Марселя, пригрозив в противном случае убить его.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Жан-Пьер Папен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Монако Монако
Анже Анже
0
1
1.23 6.90 12.50
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Лион Лион
1
1
2.15 3.75 3.30
Видео
02.11.24 в 19:00
ПСЖ ПСЖ
Ланс Ланс
1.49 4.50 5.60
Видео
02.11.24 в 21:00
Брест Брест
Ницца Ницца
2.42 3.25 2.85
Видео
02.11.24 в 23:00
Сент-Этьен Сент-Этьен
Страсбург Страсбург
3.30 3.60 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Ноября
03:08 · Франция. Лига 1
​Папен пожаловался на угрозы смертью
00:58 · Франция. Лига 1
«Лион» ушёл от поражения в событийном поединке против «Лилля»
00:54 · Франция. Лига 1
Доннарумма объяснил, чего не хватало сборной Италии на Евро-2024
01 Ноября
23:03 · Франция. Лига 1
«Монако» потерпел второе поражение подряд
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлит контракт с Хакими
22:14 · Франция. Лига 1
Кампуш выдвинул требование «ПСЖ»
20:43 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов» 1
20:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Анже»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
09:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на защитника «ПСЖ»
03:19 · Италия. Серия А
«ПСЖ» лидирует в споре за номинанта на «Золотой мяч»
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 5 слухи
20:51 · Франция. Лига 1
Экс-защитник «Спартака» Максимович пополнил аутсайдера Лиги 1 официально
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
14:30 · Франция. Лига 1
Брат в слезах: Раскрыта причина майской стычки между Мбаппе и президентом «ПСЖ»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы Головина попасть в топ-30 «Золотого мяча»
05:57 · Италия. Серия А
Дорогостоящий Коло-Муани может сменить «ПСЖ» на топ-клуб Серии А в январе слухи
03:59 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на форварда «ПСЖ» Коло-Муани слухи
30 Октября
00:57 · Англия. Премьер-лига
Три клуба готовы заплатить 150 млн евро за Нико Уильямса 5 слухи
29 Октября
20:13 · Франция. Лига 1
Камоцци ответил, может ли Головин попасть в число претендентов на «Золотой мяч» 1
19:39 · Англия. Премьер-лига
Игрок «ПСЖ» может переехать в АПЛ
14:54 · Франция. Лига 1
Антон Миранчук назвал два клуба из Франции, проявлявших к нему интерес
03:50 · Франция. Лига 1
​Матч «Лиона» и «Осера» может быть переигран
28 Октября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес – лучший голкипер 2024 года 3 официально
23:33 · Германия. Бундеслига
Мбаппе и Кейн стали обладателями приза имени Герда Мюллера официально
22:04 · Россия. Премьер-лига
Кузяев назвал лучшего одноклубника и тренера в карьере
Все новости