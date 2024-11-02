«Лион» ушёл от поражения в событийном поединке против «Лилля»

Набравшие отличную форму «Лилль» и «Лион» на равных бились за очки в матче 10-го тура Лиги 1.

Анхель Гомес запорол первый момент, запустив мяч рядом с каркасом, хотя ему не мешали. Тут же Тома Мёнье стрельнул в перекладину. На 17-й минуте после ошибки Эйнсли Мэйтленда-Найлса Джонатан Дэвид расстрелял ворота гостей - 1:0. Жордан Верету мог сразу сравнивать, но мяч был послан мимо рамки. Гомес со штрафного обвел стенку и попал в ближнюю штангу.

После перерыва снова каркас ворот вступил в игру, это Райан Шерки сотряс перекладину. Мэйтленд-Найлс исправился за свой ляп на 75-й минуте, отправив мяч в сетку, но гол отменили - вне игры. И все же «ткачи» своего добились в компенсированное время - Мэйтленд-Найлс помог Малику Фофана сравнять счет.

«Лилль» не смог догнать «Монако» и расположился на третьем месте, у соперника на три балла меньше и пятая строчка.