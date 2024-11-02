Доннарумма объяснил, чего не хватало сборной Италии на Евро-2024

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему сборная Италии потерпела неудачу на чемпионате Европы.

Команда Лучано Спаллетти отправилась на турнир в статусе действующего победителя, но сложила полномочия уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии. Победителем турнира стала сборная Испании.

«Думаю, нам не хватило той позитивной энергии, которая была на предыдущем Евро. Это очень разочаровало, потому что у нас качественная команда – безусловно, мы могли выступить лучше. Важно, что теперь мы вернулись на правильный путь. Нужно сохранять голову на плечах, продолжать усердно работать и следовать указаниям тренера. Думаю, у нас всё получится», – цитирует Football Italia Доннарумму.