«Монако» потерпел второе поражение подряд

После поражения от «Лилля» в прошлом туре недавний лидер Лиги 1 «Монако» снова неудачно сыграл, уже дома против «Анже». Фавориты намного чаще контролировали мяч, но не имели перевеса по количеству ударов. А моментов вовсе почти не было.
На 29-й минуте получил Жан-Эде Аолу передачу на линию штрафной и оказался совершенно один, после чего отправил мяч в сетку. У соперника лучший шанс был на экваторе второго тайма, когда Брель Эмболо из пределов штрафной расстреливал рамку, но защитник в подкате блокировал угрозу.
0:1, «Монако» рискует отстать от лидера уже на шесть очков, соперник же поднялся на 14-е место. Полузащитник Александр Головин провел на поле 90 минут.
Протокол игры
|29'Аолу Жан-Эде (0:1)
Маецки Радослав•Дьятта Крепен•Синго Вилфред•Керер Тило•Кайо Энрике84' (Уаттара Кассум (84') •Аклиуш Магнес•Камара Ламин 17'80' (Буабр Саймон (80') •Головин Александр•Минамино Такуми•Эмболо Брель•Иленикена Джордж46' (Бен-Сегир Элисс (46')
Фофана Яхья•Аркус Карлан•Биумла Эммануэль•Лефор Жордан•Анин Флоран•Аолу Жан-Эде72' (Леполь Эстебан (72') •Белькебла Арис•Аллевина Джим61' (Белкдим Яссин (61') •Абделли Химад•Эль-Мелали Фарид72' (Капель Пьеррик (72') • 89'Ньяне Ибраима90' (Бамба Дьенг (90')
01 ноября. Стадион "Луи II".
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