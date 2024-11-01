«Монако» потерпел второе поражение подряд

После поражения от «Лилля» в прошлом туре недавний лидер Лиги 1 «Монако» снова неудачно сыграл, уже дома против «Анже». Фавориты намного чаще контролировали мяч, но не имели перевеса по количеству ударов. А моментов вовсе почти не было.

На 29-й минуте получил Жан-Эде Аолу передачу на линию штрафной и оказался совершенно один, после чего отправил мяч в сетку. У соперника лучший шанс был на экваторе второго тайма, когда Брель Эмболо из пределов штрафной расстреливал рамку, но защитник в подкате блокировал угрозу.

0:1, «Монако» рискует отстать от лидера уже на шесть очков, соперник же поднялся на 14-е место. Полузащитник Александр Головин провел на поле 90 минут.