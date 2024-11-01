«ПСЖ» продлит контракт с Хакими

«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт с одним из своих лидеров - защитником Ашрафом Хакими.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, французский клуб близок к подписанию нового долгосрочного контракта с марокканским защитником.

25-летний Хакими перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в июле 2021 года, сумма трансфера составила 68 миллионов евро. Нынешнее соглашение Ашрафа с клубом из Парижа рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хакими сыграл семь матчей за «ПСЖ», забил один гол и отдал три голевые передачи. Ашраф записал в свой актив и один гол в трёх матчах Лиги чемпионов.