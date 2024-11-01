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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампуш выдвинул требование «ПСЖ»

01 Ноября 2024 • 22:14 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1 1.45 X 5.00 2 7.10
Через 19 ч. 54 мин.

Спортивный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш готов остаться в клубе при определённом условии.

В настоящий момент функционер ведёт переговоры с клубом по новому контракту. Согласно информации Le Parisien, Кампуш предпочитает продолжить работу в «ПСЖ», но запрашивает повышение зарплаты. Боссы парижан наградили главного тренера Луиса Энрике улучшенными условиями при подписании нового договора, и португалец рассчитывает на то же.

Луиш Кампуш занимает свою нынешнюю должность с лета 2022 года. Его действующий контракт истекает по окончании текущего сезона.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 после девяти туров, на три балла опережая «Монако».

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