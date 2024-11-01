Кампуш выдвинул требование «ПСЖ»

Спортивный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш готов остаться в клубе при определённом условии.

В настоящий момент функционер ведёт переговоры с клубом по новому контракту. Согласно информации Le Parisien, Кампуш предпочитает продолжить работу в «ПСЖ», но запрашивает повышение зарплаты. Боссы парижан наградили главного тренера Луиса Энрике улучшенными условиями при подписании нового договора, и португалец рассчитывает на то же.

Луиш Кампуш занимает свою нынешнюю должность с лета 2022 года. Его действующий контракт истекает по окончании текущего сезона.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 после девяти туров, на три балла опережая «Монако».