Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов»

01 Ноября 2024 • 20:43 Комментировать (1)

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма считает себя лидером французского клуба.

«Я чувствую себя лидером этой команды и мечтаю выиграть Лигу чемпионов. В «ПСЖ» это стало своего рода навязчивой идеей, но это не должно оказывать слишком большого давления на нас. Что касается чемпионата Франции, то этот сезон будет очень сложным, я знаю уровень де Дзерби, его «Марсель» силён, но и у нас не менее великий тренер – Луис Энрике», - приводит слова Доннаруммы Mediaset.

После девяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя всего лишь на три зачетных балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
andi
01 Ноября 2024 в 21:14
С ПСЖ явно не получится.
Ответить
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» Роналду сделал заявление после незабитого пенальти и вылета «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
37 мин
Монако Монако
Анже Анже
0
1
1.25 6.00 9.60
Видео
01.11.24 в 23:00
Лилль Лилль
Лион Лион
1.97 3.75 3.40
Видео
02.11.24 в 19:00
ПСЖ ПСЖ
Ланс Ланс
1.49 4.50 5.60
Видео
02.11.24 в 21:00
Брест Брест
Ницца Ницца
2.42 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
20:43 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов» 1
20:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Анже»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
09:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на защитника «ПСЖ»
03:19 · Италия. Серия А
«ПСЖ» лидирует в споре за номинанта на «Золотой мяч»
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 5 слухи
20:51 · Франция. Лига 1
Экс-защитник «Спартака» Максимович пополнил аутсайдера Лиги 1 официально
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
14:30 · Франция. Лига 1
Брат в слезах: Раскрыта причина майской стычки между Мбаппе и президентом «ПСЖ»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы Головина попасть в топ-30 «Золотого мяча»
05:57 · Италия. Серия А
Дорогостоящий Коло-Муани может сменить «ПСЖ» на топ-клуб Серии А в январе слухи
03:59 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на форварда «ПСЖ» Коло-Муани слухи
30 Октября
00:57 · Англия. Премьер-лига
Три клуба готовы заплатить 150 млн евро за Нико Уильямса 5 слухи
29 Октября
20:13 · Франция. Лига 1
Камоцци ответил, может ли Головин попасть в число претендентов на «Золотой мяч» 1
19:39 · Англия. Премьер-лига
Игрок «ПСЖ» может переехать в АПЛ
14:54 · Франция. Лига 1
Антон Миранчук назвал два клуба из Франции, проявлявших к нему интерес
03:50 · Франция. Лига 1
​Матч «Лиона» и «Осера» может быть переигран
28 Октября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес – лучший голкипер 2024 года 3 официально
23:33 · Германия. Бундеслига
Мбаппе и Кейн стали обладателями приза имени Герда Мюллера официально
22:04 · Россия. Премьер-лига
Кузяев назвал лучшего одноклубника и тренера в карьере
17:56 · Франция. Лига 1
Кокарев: «У Сафонова всё получится во Франции»
11:10 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» хочет купить нового вратаря после 0:4 от «Барселоны» 4
02:57 · Франция. Лига 1
Гринвуд разочаровал де Дзерби в матче с «ПСЖ»
00:42 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» за тайм разгромил «Марсель» в выездном матче
27 Октября
23:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил рекорд в матче с «Марселем»
22:15 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Все новости