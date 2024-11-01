Доннарумма: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов»

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма считает себя лидером французского клуба.

«Я чувствую себя лидером этой команды и мечтаю выиграть Лигу чемпионов. В «ПСЖ» это стало своего рода навязчивой идеей, но это не должно оказывать слишком большого давления на нас. Что касается чемпионата Франции, то этот сезон будет очень сложным, я знаю уровень де Дзерби, его «Марсель» силён, но и у нас не менее великий тренер – Луис Энрике», - приводит слова Доннаруммы Mediaset.

После девяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя всего лишь на три зачетных балла.