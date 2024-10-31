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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-защитник «Спартака» Максимович пополнил аутсайдера Лиги 1 официально

31 Октября 2024 • 20:51 Комментировать

Бывший сербский защитник московского «Спартака», а также «Наполи» и «Торино» Никола Максимович стал игроком аутсайдера французской Лиги 1 – «Монпелье». Клуб с юга Франции он пополнил в статусе свободного агента.

Напомним, что последним клубом Максимовича был турецкий «Хатайспор». Сейчас игроку обороны 32 года.

«Монпелье» - абсолютный аутсайдер чемпионата Франции в рамках текущего сезона. У клуба всего лишь четыре очка в активе и последнее, 18-е место турнирной таблицы.

За «Спартак» Максимович выступал в 2018 году. Права на игрока в это время принадлежали итальянскому клубу «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Никола Максимович
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