Бывший сербский защитник московского «Спартака», а также «Наполи» и «Торино» Никола Максимович стал игроком аутсайдера французской Лиги 1 – «Монпелье». Клуб с юга Франции он пополнил в статусе свободного агента.

Напомним, что последним клубом Максимовича был турецкий «Хатайспор». Сейчас игроку обороны 32 года.

«Монпелье» - абсолютный аутсайдер чемпионата Франции в рамках текущего сезона. У клуба всего лишь четыре очка в активе и последнее, 18-е место турнирной таблицы.

За «Спартак» Максимович выступал в 2018 году. Права на игрока в это время принадлежали итальянскому клубу «Наполи».