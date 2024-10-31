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Чемпионат Франции. Лига 1

Брат в слезах: Раскрыта причина майской стычки между Мбаппе и президентом «ПСЖ»

31 Октября 2024 • 14:30 Комментировать

В середине мая в чемпионате Франции проходил матч между «ПСЖ» и «Тулузой» (1:3). В прессе тогда появлялась информация о стычке в подтрибунном помещении между Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером аль-Хелаифи.

В новой заметке L’Equipe рассказывает о той истории и указывает на важную деталь. Так, перед игрой Нассер аль-Хелаифи на фоне холодных отношений с Килианом Мбаппе призвал тренера Луиса Энрике не включать в заявку на игру Итана Мбаппе – младшего брата звёздного форварда.

Килиан Мбаппе увидел своего брата Итана Мбаппе в раздевалке в слезах. Килиан не понял ситуации и вступил в конфликт с аль-Хелаифи.

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ПСЖ Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе Итан Мбаппе ещё теги
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