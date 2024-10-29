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Камоцци ответил, может ли Головин попасть в число претендентов на «Золотой мяч»

29 Октября 2024 • 20:13 Комментировать
Монако
...
Анже
01.11 21:00

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о том, способен ли в будущем хавбек «Монако» Александр Головин попасть в число претендентов на «Золотой мяч».

— Головин слишком далек от попадания в топ-30 «Золотого мяча». Он хороший игрок, но в тридцатке лучших футболистов мира его сложно представить, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Головин принял участие в десяти встречах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 млн евро.

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