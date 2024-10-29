Антон Миранчук назвал два клуба из Франции, проявлявших к нему интерес

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук назвал клубы, которые проявляли интерес к нему в летнее трансферное окно.

- Я знаю, что твою кандидатуру рассматривали команды из Франции и Италии…

- Были варианты, да. Но до конкретики не дошло. Где-то по условиям для меня была неприемлемая сумма, а где-то было так: «Нам нужно продать какого-то игрока, а потом можно будет поговорить».

- Владимир Кузьмичёв говорил, что у тебя было сопоставимое предложение с предложением «Локомотива». Что это было за предложение?

- Наверное, как я думаю, это был чемпионат Франции. Плюс-минус такие же цифры были. Но они не продали игрока, и не вышло диалога.

- Я слышал про «Страсбург» и «Лилль»…

- Да, были такие варианты.

Антон Миранчук назвал два клуба Лиги чемпионов, которые отказались от него из-за паспорта России