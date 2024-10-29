​Матч «Лиона» и «Осера» может быть переигран

В очередном туре французского чемпионата скандал произошёл в игре между «Лионом» и «Осером». Арбитр встречи назначил пенальти в пользу «Лиона», который вызвал яростные протесты в стане гостей.

Дело в том, что сперва был назначен удар от ворот - мяч, вроде бы, пересёк лицевую линию. Гнев игроков «Осера» был столь велик, что они даже покинули поле в знак протеста. И подобный подход, как ни странно, возымел действие.

Теперь судейский комитет французского чемпионата действительно рассматривает возможность переигровки матча - как оказалось, в регламенте французского чемпионата есть такое положение.