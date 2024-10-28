Кокарев: «У Сафонова всё получится во Франции»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев поделился комментарием о переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

Напомним, в летнее трансферное окно французский гранд выложил за 25-летнего футболиста 20 миллионов евро.

«Сафонов — большой молодец. Он действительно заслужил этого перехода. Матвей был лидером в «Краснодаре». Думаю, у него все получится во Франции», — приводит слова Кокарева Legalbet.

В составе «ПСЖ» Сафонов принял участие в двух играх чемпионата Франции и в одном матче Лиги чемпионов. За это время голкипер пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.