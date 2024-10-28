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Чемпионат Франции. Лига 1

Кокарев: «У Сафонова всё получится во Франции»

28 Октября 2024 • 17:56 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
02.11 19:00

Вратарь «Химок» Никита Кокарев поделился комментарием о переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

Напомним, в летнее трансферное окно французский гранд выложил за 25-летнего футболиста 20 миллионов евро.

«Сафонов — большой молодец. Он действительно заслужил этого перехода. Матвей был лидером в «Краснодаре». Думаю, у него все получится во Франции», — приводит слова Кокарева Legalbet.

В составе «ПСЖ» Сафонов принял участие в двух играх чемпионата Франции и в одном матче Лиги чемпионов. За это время голкипер пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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