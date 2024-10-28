Гринвуд разочаровал де Дзерби в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби был не в восторге от игры Мэйсона Гринвуда в матче с «ПСЖ» (0:3).

Итальянский специалист заменил форварда в перерыве дерби, когда гости уже вели с разницей в три гола. Во втором тайме счёт не изменился.

«Я заменил Гринвуда, потому что мне не нравилось, как он играет. Мы должны полностью выкладываться во всех матчах, если хотим бороться за титул. Мэйсон – хороший парень, но сегодня я ожидал от него гораздо большего», – приводит журналист Джордж Боксэлл слова де Дзерби.

Стоит отметить, что уже на 20-й минуте встречи «Марсель» остался в меньшинстве из-за удаления Амина Арита.