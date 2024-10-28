Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» за тайм разгромил «Марсель» в выездном матче

28 Октября 2024 • 00:42 Комментировать
Марсель
0:3
ПСЖ
окончен

«Марсель» хорошо стартовал в Лиге 1 и мог претендовать на борьбу за лидерство, но домашний матч с «ПСЖ» показал, что это слишком амбициозная цель.

На седьмой минуте Нуну Мендеш на левом фланге обыгрался с Бредли Баркола и прострелил во вратарскую, голкипер отбил мяч перед собой, а Жоау Невеш на отскоке был первым - 0:1. На 20-й минуте Амин Арит опасно шел в борьбу с Маркиньосом и был удален. В середине тайма Ашраф Хакими с правого фланга исполнил безобидную передачу в штрафную, кипер готов был забирать мяч на выходе, однако совсем некстати в эпизод вмешался Леонардо Балерди, отправивший снаряд в собственные ворота, - 0:2. На 40-й минуте Усман Дембеле вошел в штрафную хозяев с правого края и пробил низом, вратарь отбил мяч обратно на Усмана, который прострелил на Баркола, а Бредли спокойно отправил снаряд в открытый угол - 0:3.

Во втором тайме Дембеле после прострела Баркола остался абсолютно один в центре штрафной, однако пальнул Усман выше перекладины. В концовке удар Марко Асенсио с линии штрафной парировал кипер, сам же испанец добивал мяч с близкого расстояния, но вновь сэйв.

«Марсель» остается на третьей строчке, у соперника на шесть очков больше и чистое первое место.

Протокол игры  
Марсель0:3ПСЖ
  7'Невеш Жоау (0:1)
  29'Балерди Леонардо (0:2)
  40'Баркола Бредли (0:3)
Рульи ХеронимоМурильо МикаэльБалерди ЛеонардоКондогбия ЖоффрейБрассье ЛилианРабио АдриенХёйбьерг Пьер-Эмиль  18'Гринвуд Мэйсон 46' (Роу Джонатан ( 46') Арит Амин  20'Луис Энрике I 85' (Лирола Поль ( 85') Ваи Элье 46' (Коне Исмаэль ( 46')
Запасные: Корнелиус ДерекРонжье ВалентинМеите БамоДе Ланге ЖеффриМопе НилБакола Дарриль
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосПачо ВильянМендеш Нуну 50' (Бералдо Лукас ( 50') Заир-Эмери Уоррен 67' (Руис Фабиан ( 67') Витинья IIНевеш Жоау 78' (Маюлу Сенни ( 78') Кан-Ин Ли 78' (Асенсио Марко ( 78') Дембеле УсманБаркола Бредли 67' (Дуэ Дезире ( 67')
Запасные: Шкриньяр МиланКоло-Муани РандальСафонов МатвейЗаге Йорам
27 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ

Новости по матчу

27 Октября
23:59
«ПСЖ» установил рекорд в матче с «Марселем»
22:15
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
22:10
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на выездной матч с «Марселем»
11:58
Ставка и прогноз на матч Марсель — ПСЖ Лиги 1 — 27 октября 2024
11:00
«Марсель» – «ПСЖ»: Сафонов в стартовом составе или нет на горячий матч чемпионата Франции
02:58
Марсель - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Октября
21:23
Уверенная ставка и прогноз на матч Марсель — ПСЖ чемпионата Франции — 27 октября 2024
21 Октября
04:03
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лион Лион
Осер Осер
2
2
1.58 4.40 4.80
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
Тулуза Тулуза
0
3
3.10 3.50 2.17
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Монако Монако
2
1
2.90 3.55 2.25
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
Нант Нант
3
1
1.91 3.55 3.75
Видео
Окончен
Марсель Марсель
ПСЖ ПСЖ
0
3
3.40 3.90 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
00:42 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» за тайм разгромил «Марсель» в выездном матче
27 Октября
23:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил рекорд в матче с «Марселем»
22:15 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
22:10 · Франция. Лига 1
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на выездной матч с «Марселем»
21:18 · Франция. Лига 1
Головин до сих пор без голевых действий в текущем сезоне
21:08 · Франция. Лига 1
«Тулуза» и «Страсбург» победили в результативных матчах
21:01 · Франция. Лига 1
«Монако» с Головиным проиграл впервые в сезоне
19:11 · Франция. Лига 1
«Лион» упустил победу над «Осером»
18:30 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:11 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы»
11:00 · Франция. Лига 1
«Марсель» – «ПСЖ»: Сафонов в стартовом составе или нет на горячий матч чемпионата Франции
10:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбрала замену тер Штегену
00:04 · Франция. Лига 1
«Лилль» забил оба мяча «Лансу» перед финальным свистком
26 Октября
22:11 · Франция. Лига 1
«Брест» удачно съездил в гости к «Реймсу»
20:04 · Франция. Лига 1
«Анже» добыл первую победу в сезоне, забив 4 гола «Сент-Этьену»
25 Октября
23:38 · Франция. Лига 1
«Ренн» продлил серию поражений «Гавра» до шести матчей
22:44 · Франция. Лига 1
​Бывший футболист «Марселя» скончался от инфаркта в возрасте 35 лет
20:38 · Италия. Серия А
«Интер» и «Ювентус» сразятся за нападающего
16:47 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» приняли решение по разборкам с Мбаппе
09:07 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» заплатит 55 миллионов евро нападающему «Реала» Мбаппе
24 Октября
18:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его 4 слухи
23 Октября
20:35 · Франция. Лига 1
Нигматуллин - об игре Доннаруммы: «Шансы Сафонова возрастают»
19:46 · Франция. Лига 1
Во Франции объяснили, почему не верят в переход Головина в «ПСЖ»
19:37 · Франция. Лига 1
Во Франции считают, что Головин может стать лучшим русским игроком в истории Лиги 1
16:42 · Франция. Лига 1
Анри рассказал о влиянии ухода Мбаппе на «ПСЖ»
Все новости