«ПСЖ» за тайм разгромил «Марсель» в выездном матче

«Марсель» хорошо стартовал в Лиге 1 и мог претендовать на борьбу за лидерство, но домашний матч с «ПСЖ» показал, что это слишком амбициозная цель.

На седьмой минуте Нуну Мендеш на левом фланге обыгрался с Бредли Баркола и прострелил во вратарскую, голкипер отбил мяч перед собой, а Жоау Невеш на отскоке был первым - 0:1. На 20-й минуте Амин Арит опасно шел в борьбу с Маркиньосом и был удален. В середине тайма Ашраф Хакими с правого фланга исполнил безобидную передачу в штрафную, кипер готов был забирать мяч на выходе, однако совсем некстати в эпизод вмешался Леонардо Балерди, отправивший снаряд в собственные ворота, - 0:2. На 40-й минуте Усман Дембеле вошел в штрафную хозяев с правого края и пробил низом, вратарь отбил мяч обратно на Усмана, который прострелил на Баркола, а Бредли спокойно отправил снаряд в открытый угол - 0:3.

Во втором тайме Дембеле после прострела Баркола остался абсолютно один в центре штрафной, однако пальнул Усман выше перекладины. В концовке удар Марко Асенсио с линии штрафной парировал кипер, сам же испанец добивал мяч с близкого расстояния, но вновь сэйв.

«Марсель» остается на третьей строчке, у соперника на шесть очков больше и чистое первое место.