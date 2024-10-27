«ПСЖ» установил рекорд в матче с «Марселем»

«Пари Сен-Жермен» убил интригу в дерби с «Марселем» ещё в первом тайме.

На 7-й минуте встречи Жоау Невеш вывел парижан вперёд, а на 20-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве – с поля был удалён Амин Арит. До перерыва коллектив Луиса Энрике успел забить ещё дважды, вынудив публику «Велодрома» потянуться на выход. Как отмечает Opta, это первый в истории противостояния случай, когда «ПСЖ» ведёт с разницей в три гола в выездном поединке с «Марселем» по итогам первого тайма.

На сайте LiveResult.ru представлена текстовая онлайн-трансляция матча. Недавно судья дал свисток к началу второй половины.