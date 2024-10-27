Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на выездной матч с «Марселем»

В воскресенье, 27 октября, «ПСЖ» встретится на выезде с «Марселем» в рамках девятого тура французской Лиги 1.

Пресс-служба парижан опубликовала стартовый состав команды на предстоящий футбольный поединок. Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

С первых минут главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике решил выпустить на поле следующих игроков: Доннарумма (вр), Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Заир-Эмери, Дембеле, Ли, Баркола.

Начало матча между «Марселем» и «ПСЖ» запланировано на 22:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна по ссылке.