Головин до сих пор без голевых действий в текущем сезоне

Сегодня, 27 октября, «Монако» проиграл на выезде «Монако» в рамках девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут. За это время 28-летний хавбек не смог записать в свой актив ни одного результативного действия.

Стоит сказать, что минувший матч стал для Головина уже девятым в текущем сезоне во всех турнирах. Во всех встречах полузащитник ни разу не забил и не оформил ассист.

Следующий матч «Монако» проведет 1 ноября против «Анже». Поединок десятого тура Лиги 1 должен будет стартовать в 22:00 по мск.