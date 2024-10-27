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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» с Головиным проиграл впервые в сезоне

27 Октября 2024 • 21:01 Комментировать
Ницца
2:1
Монако
окончен

Застрявшая в середине таблицы «Ницца» принимала лидирующий «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции.

В середине тайма Такуми Минамино ворвался в штрафную с левого края, прострел японца отразил вратарь, а первым на отскоке был Брель Эмболо. Но гол отменен - вне игры. На 39-й минуте Магнес Аклиуш из центральной зоны покатил мяч на правый край штрафной, а Эмболо низом пробил точно в дальний угол - 0:1. 45-й минута оказалась кошмарной для «Монако» -  штрафной с левого фланга исполнили хозяева, Эванн Гессан переиграл соперника в воздухе и пробил головой с отскоком от газона точно в дальний угол - 1:1. Тут же потасовка у тренерских скамеек, и Вандерсон получил вторую желтую карточку.

После перерыва Ламин Камара неплохо пробил с радиуса штрафной, голкипер хозяев едва не пропустил мяч под собой, но в итоге снаряд отскочил в перекладину. На 71-й минуте грубо ошибся Крепен Дьятта, отдавший передачу точно на ход Гаэтану Лаборду, тот убежал на рандеву с голкипером и уложил мяч в правый угол - 2:1, первое поражение «Монако» в сезоне.

«Ницца» делит восьмое место, а «Монако» пока еще делит первое место с «ПСЖ». Александр Головин провел на поле 90 минут.

Протокол игры  
Ницца2:1Монако
  39'Эмболо Брель (0:1)
(1:1) Гессан Эванн45'  
(2:1) Лаборд Гаэтан71'  
Булка МарцинАбдель Монем МохамедБомбито МойзеБар Мельвен  77'Лоше Том 79' (Менди Антуан ( 79') Абди АлиРосарио ПаблоБудауи ХишемГессан Эванн 86' (Буанани Бадредин ( 86') Бога Жереми 79' (Диоп Софьян ( 79') Шо Мохамед-Али  45' 61' (Лаборд Гаэтан ( 61')
Запасные: Нанджу ЙаэльМукоко ЮссуфаДюпе МаксимОракпо ВикторКамара Иссиага
Маецки РадославВандерсон V  35'  45'Синго Вилфред  45'Керер ТилоКайо Энрике 85' (Уаттара Кассум ( 85') Камара Ламин  52' 76' (Иленикена Джордж ( 76') Магасса Сунгуту  15' 46' (Дьятта Крепен ( 46') Аклиуш МагнесМинамино Такуми 75' (Бен-Сегир Элисс ( 75') Головин АлександрЭмболо Брель
Запасные: Буабр СаймонКён ФилиппМависса КристианМатазо Элио
27 октября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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