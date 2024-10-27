«Монако» с Головиным проиграл впервые в сезоне

Застрявшая в середине таблицы «Ницца» принимала лидирующий «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции.

В середине тайма Такуми Минамино ворвался в штрафную с левого края, прострел японца отразил вратарь, а первым на отскоке был Брель Эмболо. Но гол отменен - вне игры. На 39-й минуте Магнес Аклиуш из центральной зоны покатил мяч на правый край штрафной, а Эмболо низом пробил точно в дальний угол - 0:1. 45-й минута оказалась кошмарной для «Монако» - штрафной с левого фланга исполнили хозяева, Эванн Гессан переиграл соперника в воздухе и пробил головой с отскоком от газона точно в дальний угол - 1:1. Тут же потасовка у тренерских скамеек, и Вандерсон получил вторую желтую карточку.

После перерыва Ламин Камара неплохо пробил с радиуса штрафной, голкипер хозяев едва не пропустил мяч под собой, но в итоге снаряд отскочил в перекладину. На 71-й минуте грубо ошибся Крепен Дьятта, отдавший передачу точно на ход Гаэтану Лаборду, тот убежал на рандеву с голкипером и уложил мяч в правый угол - 2:1, первое поражение «Монако» в сезоне.

«Ницца» делит восьмое место, а «Монако» пока еще делит первое место с «ПСЖ». Александр Головин провел на поле 90 минут.