«Лион» упустил победу над «Осером»

В девятом туре Лиги 1 «Лион» пытался продлить победную серию, принимая «Осер».
Малик Фофана стал автором первого момента, на 33-й минуте зарядив в перекладину. Жорж Микаутадзе заработал пенальти и реализовал его, перехитрив вратаря. Примечательно, что арбитр компенсировал 15 минут к первому тайму.
Только возобновилась игру, и Синали Диоманде восстановил равенство на табло. На 62-й минуте комбинация «ткачей», в завершении навес Саида Бенрахма и удар головой Микаутадзе - 2:1. Вскоре Хамед Траоре отыграл этот перевес противника - 2:2.
«Лион» в итоге делит пятое место, «Осер» - 10-е.
Протокол игры
|(1:0) Микаутадзе Жорж45'
|47'Диоманде Синали (1:1)
|(2:1) Микаутадзе Жорж62'
|72'Траоре Хамед (2:2)
Перри Лукас•Кумбеди Саэль85' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (85') •Чалета-Цар Дуе•Ньякат Мусса•Тальяфико Николас•Тессманн Таннер•Матич Неманья77' (Заха Уилфрид (77') •Верету Жордан•Бенрахма Саид69' (Ляказетт Александр (69') •Микаутадзе Жорж78' (Шерки Райан (78') •Фофана Малик
Запасные: Толиссо Корентен•Абнер•Омари Вармед•Enzo Molebe•Дескамп Реми
Леон Донован• 80'Диоманде Синали• 44'Жубал Мендес• 45'Акпа Клеман•Хувер Ки-Джана•Менса Гидеон•Дануа Кевин46' (Равелсон Райан (46') • 90'Овусу Элиша90' (Диуссе Ассан (90') •Перрен Гаэтан67' (Синайоко Лассин (67') •Траоре Хамед84' (Онаиву Адо (84') •Айе Флориан67' (Бейр Телониус (67')
27 октября. Стадион "Гроупама Арена".
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