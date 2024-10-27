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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» упустил победу над «Осером»

27 Октября 2024 • 19:11 Комментировать
Лион
2:2
Осер

В девятом туре Лиги 1 «Лион» пытался продлить победную серию, принимая «Осер».

Малик Фофана стал автором первого момента, на 33-й минуте зарядив в перекладину. Жорж Микаутадзе заработал пенальти и реализовал его, перехитрив вратаря. Примечательно, что арбитр компенсировал 15 минут к первому тайму.

Только возобновилась игру, и Синали Диоманде восстановил равенство на табло. На 62-й минуте комбинация «ткачей», в завершении навес Саида Бенрахма и удар головой Микаутадзе - 2:1. Вскоре Хамед Траоре отыграл этот перевес противника - 2:2.

«Лион» в итоге делит пятое место, «Осер» - 10-е.

Протокол игры  
Лион2:2Осер
(1:0) Микаутадзе Жорж45'  
  47'Диоманде Синали (1:1)
(2:1) Микаутадзе Жорж62'  
  72'Траоре Хамед (2:2)
Перри ЛукасКумбеди Саэль 85' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 85') Чалета-Цар ДуеНьякат МуссаТальяфико НиколасТессманн ТаннерМатич Неманья 77' (Заха Уилфрид ( 77') Верету ЖорданБенрахма Саид 69' (Ляказетт Александр ( 69') Микаутадзе Жорж 78' (Шерки Райан ( 78') Фофана Малик
Запасные: Толиссо КорентенАбнерОмари ВармедEnzo MolebeДескамп Реми
Леон Донован  80'Диоманде Синали  44'Жубал Мендес  45'Акпа КлеманХувер Ки-ДжанаМенса ГидеонДануа Кевин 46' (Равелсон Райан ( 46'  90') Овусу Элиша 90' (Диуссе Ассан ( 90') Перрен Гаэтан 67' (Синайоко Лассин ( 67') Траоре Хамед 84' (Онаиву Адо ( 84') Айе Флориан 67' (Бейр Телониус ( 67')
Запасные: Пелленар ТеоДе Перчин ТеоЗоссу АристидAnge Loic N Gatta
27 октября. Стадион "Гроупама Арена".
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Уверенная ставка и прогноз на матч Лион — Осер чемпионата Франции — 27 октября 2024
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