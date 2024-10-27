«Лион» упустил победу над «Осером»

В девятом туре Лиги 1 «Лион» пытался продлить победную серию, принимая «Осер».

Малик Фофана стал автором первого момента, на 33-й минуте зарядив в перекладину. Жорж Микаутадзе заработал пенальти и реализовал его, перехитрив вратаря. Примечательно, что арбитр компенсировал 15 минут к первому тайму.

Только возобновилась игру, и Синали Диоманде восстановил равенство на табло. На 62-й минуте комбинация «ткачей», в завершении навес Саида Бенрахма и удар головой Микаутадзе - 2:1. Вскоре Хамед Траоре отыграл этот перевес противника - 2:2.

«Лион» в итоге делит пятое место, «Осер» - 10-е.