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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы»

27 Октября 2024 • 18:11 Комментировать
Ницца
...
Монако
1 3.40 X 3.55 2 2.18
Через 0 ч. 39 мин.

Пресс-служба «Монако» опубликовала стартовый состав команды на матч девятого тура чемпионата Франции с «Ниццей».

С первых минут главный тренер монегасков Ади Хюттер решил выпустить на поле следующих футболистов: Маецки (вр), Вандерсон, Керер, Синго, Кайо, Камара, Закария (к), Головин, Аклиуш, Минамино, Эмболо.

Встреча французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако» состоится сегодня, 27 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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