«Лилль» забил оба мяча «Лансу» перед финальным свистком

Пока весь футбольный мир смотрел матч в Мадриде, в эти же минуты играли «Ланс» и «Лилль» в девятом туре чемпионата Франции. Здесь был совсем другой накал страстей и почти полное отсутствие моментов. За 90 минут мяч лишь считанные разы летел в створ. В компенсированное время Кевин Дансо сыграл рукой у своих ворот - пенальти. И Джонатан Дэвид был точен - 0:1. На 11-й компенсированной минуте Мохамед Байо удвоил перевес гостей - 0:2.

«Лилль» догнал идущий третьим «Марсель», соперник в трех очках позади делит пятую строчку.