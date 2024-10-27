«Лилль» забил оба мяча «Лансу» перед финальным свистком

Пока весь футбольный мир смотрел матч в Мадриде, в эти же минуты играли «Ланс» и «Лилль» в девятом туре чемпионата Франции. Здесь был совсем другой накал страстей и почти полное отсутствие моментов. За 90 минут мяч лишь считанные разы летел в створ. В компенсированное время Кевин Дансо сыграл рукой у своих ворот - пенальти. И Джонатан Дэвид был точен - 0:1. На 11-й компенсированной минуте Мохамед Байо удвоил перевес гостей - 0:2.
«Лилль» догнал идущий третьим «Марсель», соперник в трех очках позади делит пятую строчку.
Протокол игры
90' Дэвид Джонатан (0:1)
90' Байо Мохамед (0:2)
Самба Брис•Гради Жонатан• 86'Дансо Кевин•Хусанов Абдукодир•Франковски Пшемыслав46' (Пуйи Том (46') • 65'Зарури Анасс71' (Мачадо Дейвер (71') •Диуф Энди•Медина Факундо•Томассон Адриен 13'83' (Эль-Айнауи Нейл (83') •Сотока Флориан71' (Ласкари Реми Лебо (71') •Нзола М'Бала71' (Фюльжени Анжело (71')
Шевалье Люка•Мёнье Тома• 75'Диаките Бафоде•Рибейро Алешандро•Гудмундссон Габриэль 20'62' (Манди Аисса (62') • 89'Андре Бенжамин• 90'Гомеш Андре66' (Мукау Нгалайель (66') •Жегрова Эдон•Гомес Анхель66' (Фернандес-Пардо Матиас (66') •Сахрауи Осам83' (Байо Мохамед (83') •Дэвид Джонатан 90'
26 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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