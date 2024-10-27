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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» забил оба мяча «Лансу» перед финальным свистком

27 Октября 2024 • 00:04 Комментировать
Ланс
0:2
Лилль
окончен

Пока весь футбольный мир смотрел матч в Мадриде, в эти же минуты играли «Ланс» и «Лилль» в девятом туре чемпионата Франции. Здесь был совсем другой накал страстей и почти полное отсутствие моментов. За 90 минут мяч лишь считанные разы летел в створ. В компенсированное время Кевин Дансо сыграл рукой у своих ворот - пенальти. И Джонатан Дэвид был точен - 0:1. На 11-й компенсированной минуте Мохамед Байо удвоил перевес гостей - 0:2.

«Лилль» догнал идущий третьим «Марсель», соперник в трех очках позади делит пятую строчку.

Протокол игры  
Ланс0:2Лилль
  

90' Дэвид Джонатан (0:1)

90' Байо Мохамед (0:2)

Самба БрисГради Жонатан  86'Дансо КевинХусанов АбдукодирФранковски Пшемыслав 46' (Пуйи Том ( 46'  65') Зарури Анасс 71' (Мачадо Дейвер ( 71') Диуф ЭндиМедина ФакундоТомассон Адриен  13' 83' (Эль-Айнауи Нейл ( 83') Сотока Флориан 71' (Ласкари Реми Лебо ( 71') Нзола М'Бала 71' (Фюльжени Анжело ( 71')
Запасные: Оджедиран ХамзатЧавес ДжоаннерПетрич ДенисСарр Маланг
Шевалье ЛюкаМёнье Тома  75'Диаките БафодеРибейро АлешандроГудмундссон Габриэль  20' 62' (Манди Аисса ( 62'  89') Андре Бенжамин  90'Гомеш Андре 66' (Мукау Нгалайель ( 66') Жегрова ЭдонГомес Анхель 66' (Фернандес-Пардо Матиас ( 66') Сахрауи Осам 83' (Байо Мохамед ( 83') Дэвид Джонатан  90'
Запасные: Малуда АаронМанноне ВитоТуре УсманБуадди АйюбЗедатка Аким
26 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лилль

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24 Октября
17:47
Ставка и прогноз на матч Ланс — Лилль чемпионата Франции – 26 октября 2024
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