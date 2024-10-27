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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» – «ПСЖ»: Сафонов в стартовом составе или нет на горячий матч чемпионата Франции

27 Октября 2024 • 11:00 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
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Через 9 ч. 53 мин.

В принципиальной баталии 9-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет в Марселе против одноимённого клуба. Какие будут стартовые составы в предстоящем матче? Версия от «Евро-Футбол.Ру».

«Марсель»: Рульи (вр), Брассье, Кондогбия, Балерди, Мурильо, Рабио, Хёйбьерг, Луис Энрике, Арит, Гринвуд, Ваи.

«ПСЖ»: Доннарумма (вр), Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Баркола, Коло-Муани, Дембеле.

У «Марселя» травмированы Кентен Мерлен, Валентин Карбони, Фарис Мумбанья, Рубен Бланко, под вопросом Улиссес Гарсия. В стане «ПСЖ» повреждения у Преснеля Кимпембе, Люка Эрнандеса и Гонсалу Рамуша.

Вряд ли за «ПСЖ» с первых минут выйдет российский вратарь Матвей Сафонов. Главный тренер парижан Луис Энрике предпочитает Джанлуиджи Доннарумму, несмотря на некоторые его результативные ошибки.

В 8-м туре французской Лиги 1 «Марсель» разгромил «Монпелье» 5:0, тогда как «ПСЖ» выиграл у «Страсбурга» 4:2, после чего в общем этапе Лиги чемпионов поделил очки с ПСВ – 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Марсель» отстаёт от «ПСЖ» на три очка. Соответственно, команда Роберто де Дзерби догонит по набранным баллам парижский клуб в случае собственной победы.

Стартовый свисток в матче «Марселя» и «ПСЖ» на «Велодроме» должен прозвучать сегодня, 27 октября, в 22:45 по московскому времени. За ходом матча посредством текстовой онлайн-трансляции можно будет следить тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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МАРСЕЛЬ ПСЖ
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