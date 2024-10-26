«Брест» удачно съездил в гости к «Реймсу»

В девятом туре Лиги 1 «Реймс» играл против «Бреста». Уже на третьей минуте Джозеф Окуму сыграл рукой - пенальти. Ромен Февр с точки обхитрил голкипера и открыл счет - 0:1. На 18-й минуте уже Мама Бальде отличился с игры и удвоил перевес гостей. На 29-й минуте Окуму выиграл воздух после подачи углового и сократил отставание. При этом ВАР изменил решение арбитра, который там усмотрел вне игры.
Ибрагим Салах отличился в середине второго тайма, а вот здесь офсайд был. Но даже так «Брест» победил со счетом 2:1 и делит седьмое место, уступая одно очко сегодняшнему сопернику.
Протокол игры
|4'Февр Ромен (0:1)
|18'Бальде Мама (0:2)
|(1:2) Окуму Джозеф29'
Диуф Йеванн•Бута•Окуму Джозеф•Агбаду Эммануэль• 90'Акиеме Серхио80' (Салама Амин (80') •Манетси Маршал•Атангана-Эдоа Валентин87' (Коне Амаду (87') •Ито Дзюня•Фофана Яя 63'68' (Диакон Мамаду (68') • 88'Накамура Кейто•Дьяките Умар80' (Сангюи Ноа (80')
Бизот Марко• 45'Зогбе Люк15' (Лала Кенни (15') •Шардонне Брендан•Кулибали Сумайла•Айдара Массадио46' (Амави Жордан (46') •Фернандес Эдимилсон60' (Лис-Мелу Пьерр (60') • 65'Мартен Жонас85' (Маньетти Уго (85') •Февр Ромен60' (Ажорк Людовик (60') •Думбия Камори•Салах Ибрагим•Бальде Мама76' (Камара Махди (76')
26 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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