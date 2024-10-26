«Брест» удачно съездил в гости к «Реймсу»

В девятом туре Лиги 1 «Реймс» играл против «Бреста». Уже на третьей минуте Джозеф Окуму сыграл рукой - пенальти. Ромен Февр с точки обхитрил голкипера и открыл счет - 0:1. На 18-й минуте уже Мама Бальде отличился с игры и удвоил перевес гостей. На 29-й минуте Окуму выиграл воздух после подачи углового и сократил отставание. При этом ВАР изменил решение арбитра, который там усмотрел вне игры.

Ибрагим Салах отличился в середине второго тайма, а вот здесь офсайд был. Но даже так «Брест» победил со счетом 2:1 и делит седьмое место, уступая одно очко сегодняшнему сопернику.