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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» удачно съездил в гости к «Реймсу»

26 Октября 2024 • 22:11 Комментировать
Реймс
1:2
Брест
окончен

В девятом туре Лиги 1 «Реймс» играл против «Бреста». Уже на третьей минуте Джозеф Окуму сыграл рукой - пенальти. Ромен Февр с точки обхитрил голкипера и открыл счет - 0:1. На 18-й минуте уже Мама Бальде отличился с игры и удвоил перевес гостей. На 29-й минуте Окуму выиграл воздух после подачи углового и сократил отставание. При этом ВАР изменил решение арбитра, который там усмотрел вне игры.

Ибрагим Салах отличился в середине второго тайма, а вот здесь офсайд был. Но даже так «Брест» победил со счетом 2:1 и делит седьмое место, уступая одно очко сегодняшнему сопернику.

Протокол игры  
Реймс1:2Брест
  4'Февр Ромен (0:1)
  18'Бальде Мама (0:2)
(1:2) Окуму Джозеф29'  
Диуф ЙеваннБутаОкуму ДжозефАгбаду Эммануэль  90'Акиеме Серхио 80' (Салама Амин ( 80') Манетси МаршалАтангана-Эдоа Валентин 87' (Коне Амаду ( 87') Ито ДзюняФофана Яя  63' 68' (Диакон Мамаду ( 68'  88') Накамура КейтоДьяките Умар 80' (Сангюи Ноа ( 80')
Запасные: Москардо ГабриэльДе Смет ТибоОльеро АлександрКипре СедрикNiama Sissoko
Бизот Марко  45'Зогбе Люк 15' (Лала Кенни ( 15') Шардонне БренданКулибали СумайлаАйдара Массадио 46' (Амави Жордан ( 46') Фернандес Эдимилсон 60' (Лис-Мелу Пьерр ( 60'  65') Мартен Жонас 85' (Маньетти Уго ( 85') Февр Ромен 60' (Ажорк Людовик ( 60') Думбия КамориСалах ИбрагимБальде Мама 76' (Камара Махди ( 76')
Запасные: Кудерт ГрегуарЛе Кардинал ЖюльенПерейра-Лаже Матиаш
26 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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Евро-Футбол.Ру,
Брест Реймс

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17:32
Бесплатная ставка и прогноз на матч Реймс — Брест чемпионата Франции – 26 октября 2024
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