«Анже» добыл первую победу в сезоне, забив 4 гола «Сент-Этьену»

Аутсайдеры Лиги 1 «Анже» с «Сент-Этьеном» выдали голевую феерию в матче девятого тура.
Уже на седьмой минуте хозяева вели в счете после удара Химада Абделли. Быстрый ответ соперника - с пенальти. Зурико Давиташвили направил мяч в угол, а голкипер остался по центру - 1:1. Жан-Эде Аолу на 39-й минуте принес победу «Анже» в первом тайме.
На 58-й минуте Давиташвили оформил дубль, его удар с игры получил удачный рикошет. Вскоре Ибраима Ньяне с 11 метров реализовал свой шанс, голкипер не угадал направление удара - 3:2. На 90-й минуте Дьенг Бамба поставил точку - 4:2.
У соперников по семь очков, они делят 14-е место.
Протокол игры
|(1:0) Абделли Химад7'
|16'Давиташвили Зурико (1:1)
|(2:1) Аолу Жан-Эде39'
|58'Давиташвили Зурико (2:2)
|(3:2) Ньяне Ибраима69'
|(4:2) Бамба Дьенг90'
Фофана Яхья•Аркус Карлан•Биумла Эммануэль•Лефор Жордан•Анин Флоран•Аолу Жан-Эде•Белкдим Яссин 34'46' (Капель Пьеррик (46') •Аллевина Джим90' (Леполь Эстебан (90') •Абделли Химад85' (Бамба Дьенг (85') •Эль-Мелали Фарид77' (Белькебла Арис (77') •Ньяне Ибраима
Ларсонне Готье•Аппиа Деннис•Абдельамид Юнис 29'46' (Батубинсика Дилан (46') •Наде Микаэль•Петро Лео•Мутон Луи65' (Кафаро Матьё (65') • 72'Эква Пьер•Бушуари Беньямин65' (Муэффек Аймен (65') •Боакье Агустен 38'65' (Амугу Матис (65') •Стассин Лукас78' (Сиссоко Ибраим II (78') •Давиташвили Зурико
Запасные: Фомба Ламин•Тардьё Флориан•Айки Айман•Мобле Брис
26 октября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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