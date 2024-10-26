«Анже» добыл первую победу в сезоне, забив 4 гола «Сент-Этьену»

Аутсайдеры Лиги 1 «Анже» с «Сент-Этьеном» выдали голевую феерию в матче девятого тура.

Уже на седьмой минуте хозяева вели в счете после удара Химада Абделли. Быстрый ответ соперника - с пенальти. Зурико Давиташвили направил мяч в угол, а голкипер остался по центру - 1:1. Жан-Эде Аолу на 39-й минуте принес победу «Анже» в первом тайме.

На 58-й минуте Давиташвили оформил дубль, его удар с игры получил удачный рикошет. Вскоре Ибраима Ньяне с 11 метров реализовал свой шанс, голкипер не угадал направление удара - 3:2. На 90-й минуте Дьенг Бамба поставил точку - 4:2.

У соперников по семь очков, они делят 14-е место.