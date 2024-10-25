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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» продлил серию поражений «Гавра» до шести матчей

25 Октября 2024 • 23:38 Комментировать
Ренн
1:0
Гавр

К матчу девятого тура Лиги 1 с «Ренном» «Гавр» подошёл с серией из пяти поражений. И сегодня команда Далера Кузяева, который отсутствовал в заявке, ничего не показала впереди (всего два удара) и снова уступила.

Сверхопасных моментов попросту не было, а тотальный перевес на поле «Ренн» воплотил в один гол на 54-й минуте, когда Карлос Гомес поразил ворота - 1:0.

«Красно-чёрные» победили впервые с 15 сентября и вышли на восьмое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Ренн1:0Гавр
(1:0) Гомес Карлос III54'  
Манданда СтивСейду Алиду  32' 79' (Сантамария Батист ( 79') Ву КристоферФайе Микаил 74' (Эстигор Лео ( 74') Трюффер АдриенБлас ЛюдовикКамара ГленГомес Карлос III 70' (Ассиньон Лоренс ( 70') Грёнбек Альберт  66' 79' (Хатебур Ханс ( 79') Жота Серран 70' (Гуйри Амин ( 70') Мюинга Арно
Запасные: Галлон ГотьеДжеймс ДжорданМатусива АзорНагида Махамаду
Десма АртурСальмье Йоанн  35'Юте-Кинкуэ Этьенн  89'Льорис ГотьеТуре АбдулайеПембеле Тимоте 70' (Него Лоик ( 70') Кехта ЯсинТаргаллин Уссама 76' (Сумаре Исса ( 76') Опери КристоферХусни Илиес 70' (Сабби Эммануэль ( 70') Айю Андре
Запасные: Н'диайе РассулГрандсир СамуэльГоржелен МатьёЗуауи ЯнисБодмер МатеоКонфес Алуа
25 октября. Стадион "Роазон Парк".
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Ренн Гавр

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16:53
Уверенная ставка и прогноз на матч Ренн — Гавр чемпионата Франции 25 октября 2024
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