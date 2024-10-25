«Ренн» продлил серию поражений «Гавра» до шести матчей

К матчу девятого тура Лиги 1 с «Ренном» «Гавр» подошёл с серией из пяти поражений. И сегодня команда Далера Кузяева, который отсутствовал в заявке, ничего не показала впереди (всего два удара) и снова уступила.

Сверхопасных моментов попросту не было, а тотальный перевес на поле «Ренн» воплотил в один гол на 54-й минуте, когда Карлос Гомес поразил ворота - 1:0.

«Красно-чёрные» победили впервые с 15 сентября и вышли на восьмое место, соперник - третий с конца.