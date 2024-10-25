«Ренн» продлил серию поражений «Гавра» до шести матчей

К матчу девятого тура Лиги 1 с «Ренном» «Гавр» подошёл с серией из пяти поражений. И сегодня команда Далера Кузяева, который отсутствовал в заявке, ничего не показала впереди (всего два удара) и снова уступила.
Сверхопасных моментов попросту не было, а тотальный перевес на поле «Ренн» воплотил в один гол на 54-й минуте, когда Карлос Гомес поразил ворота - 1:0.
«Красно-чёрные» победили впервые с 15 сентября и вышли на восьмое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Карлос III54'
Манданда Стив•Сейду Алиду 32'79' (Сантамария Батист (79') •Ву Кристофер•Файе Микаил74' (Эстигор Лео (74') •Трюффер Адриен•Блас Людовик•Камара Глен•Гомес Карлос III70' (Ассиньон Лоренс (70') •Грёнбек Альберт 66'79' (Хатебур Ханс (79') •Жота Серран70' (Гуйри Амин (70') •Мюинга Арно
Десма Артур•Сальмье Йоанн• 35'Юте-Кинкуэ Этьенн• 89'Льорис Готье•Туре Абдулайе•Пембеле Тимоте70' (Него Лоик (70') •Кехта Ясин•Таргаллин Уссама76' (Сумаре Исса (76') •Опери Кристофер•Хусни Илиес70' (Сабби Эммануэль (70') •Айю Андре
25 октября. Стадион "Роазон Парк".
Бан пользователя