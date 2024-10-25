​Бывший футболист «Марселя» скончался от инфаркта в возрасте 35 лет

Трагедия во французском, а также и в марокканском футболе. В возрасте 35 лет не стало Абдельазиза Баррада, в прошлом выступавшего за «Марсель» игрока. Его жизнь унёс инфаркт.

За именитый провансальский клуб Баррада выступал с 2014 по 2016 год, также он успел поиграть за национальную команду своей страны - 28 матчей за сборную Марокко и четыре гола в них. Успел Баррада поиграть и в Испании - в составе «Хетафе». Он дал ему возможность сыграть в Лиге Европы - шесть матчей и два гола в этом турнире.

Марсельский клуб не остался равнодушным к трагедии, опубликовав соответствующий некролог на своих страницах в социальных сетях.