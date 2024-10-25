Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Бывший футболист «Марселя» скончался от инфаркта в возрасте 35 лет

25 Октября 2024 • 22:44 Комментировать

Трагедия во французском, а также и в марокканском футболе. В возрасте 35 лет не стало Абдельазиза Баррада, в прошлом выступавшего за «Марсель» игрока. Его жизнь унёс инфаркт.

За именитый провансальский клуб Баррада выступал с 2014 по 2016  год, также он успел поиграть за национальную команду своей страны - 28 матчей за сборную Марокко и четыре гола в них. Успел Баррада поиграть и в Испании - в составе «Хетафе». Он дал ему возможность сыграть в Лиге Европы - шесть матчей и два гола в этом турнире.

Марсельский клуб не остался равнодушным к трагедии, опубликовав соответствующий некролог на своих страницах в социальных сетях.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Абдельазиз Баррада
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» «Спартак» принял решение по Бонгонде Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории» Анчелотти рассказал, за счёт чего «Реал» перевернул матч с «Боруссией» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
«Спартак», выигрывая по ходу матча 2:0, проиграл СКА в КХЛ «Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал» в матче КХЛ Экс-игрок СКА — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это бизнес, который будет долго работать и продаваться» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ренн Ренн
Гавр Гавр
1
0
1.58 3.90 5.40
Видео
26.10.24 в 18:00
Анже Анже
Сент-Этьен Сент-Этьен
2.24 3.35 3.05
Видео
26.10.24 в 20:00
Реймс Реймс
Брест Брест
2.23 3.50 3.00
Видео
26.10.24 в 22:00
Ланс Ланс
Лилль Лилль
2.23 3.45 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Октября
23:38 · Франция. Лига 1
«Ренн» продлил серию поражений «Гавра» до шести матчей
22:44 · Франция. Лига 1
​Бывший футболист «Марселя» скончался от инфаркта в возрасте 35 лет
20:38 · Италия. Серия А
«Интер» и «Ювентус» сразятся за нападающего
16:47 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» приняли решение по разборкам с Мбаппе
09:07 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» заплатит 55 миллионов евро нападающему «Реала» Мбаппе
24 Октября
18:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его 3 слухи
23 Октября
20:35 · Франция. Лига 1
Нигматуллин - об игре Доннаруммы: «Шансы Сафонова возрастают»
19:46 · Франция. Лига 1
Во Франции объяснили, почему не верят в переход Головина в «ПСЖ»
19:37 · Франция. Лига 1
Во Франции считают, что Головин может стать лучшим русским игроком в истории Лиги 1
16:42 · Франция. Лига 1
Анри рассказал о влиянии ухода Мбаппе на «ПСЖ»
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вернуть своего бывшего полузащитника
11:26 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на форварда «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда 2
22 Октября
22:07 · Франция. Лига 1
«Монако» впервые за 20 лет удалось забить 5 голов в матче еврокубка
19:12 · Франция. Лига 1
Гассе в третий раз в карьере возглавил «Монпелье» официально
16:55 · Англия. Премьер-лига
Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг
21 Октября
12:53 · Франция. Лига 1
Назван лучший игрок «ПСЖ» в XXI веке: Месси – лишь на 23-м месте
07:54 · Франция. Лига 1
Клуб Лиги 1 уволил тренера после разгрома 0:5 от «Марселя»
05:25 · Англия. Премьер-лига
Только один игрок ассистировал чаще Ямаля в европейских топ-лигах
04:03 · Германия. Бундеслига
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи
03:42 · Франция. Лига 1
​«Лион» одержал самую крупную победу с 2021 года
03:31 · Франция. Лига 1
​«Монпелье» пропустил уже 26 мячей - такого в Лиге 1 не было с 1970 года
20 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
«Марсель» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»
20:00 · Франция. Лига 1
«Осер» прервал удачную серию «Реймса»
20:00 · Франция. Лига 1
«Тулуза» ушла от поражения в матче с «Анже»
19:56 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Ницца» набрали по очку
Все новости