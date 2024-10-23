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Нигматуллин - об игре Доннаруммы: «Шансы Сафонова возрастают»

23 Октября 2024 • 20:35 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался относительно игры итальянца Джанлуиджи Доннаруммы за французский «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с ПСВ (1:1).

«Неубедительная игра Доннаруммы? Как говорится - Бог троицу любит. Вряд ли после двух провальных матчей итальянца Матвей получит возможность играть. Но шансы возрастают», - передает слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вторым вратарем парижского гранда является россиянин Матвей Сафонов. Он пополнил состав французского гранда минувшим летом. В нынешнем сезоне российский вратарь провел три поединка за «ПСЖ», в которых пропустил два мяча и оформил один «сухой» матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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