Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Во Франции объяснили, почему не верят в переход Головина в «ПСЖ»

23 Октября 2024 • 19:46 Комментировать
Ницца
...
Монако
27.10 19:00

Французский журналист Nice-Matin Кристофер Ру ответил на вопрос о том, может ли полузащитник «Монако» Александр Головин перейти в «ПСЖ».

«Не уверен, что он когда-нибудь будет играть за «ПСЖ». Он слишком связан с «Монако» и его президентом, который является одним из его соотечественников», — приводит слова Ру Sport24.

28-летний Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перебравшись из ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне он появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 млн евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин Кристофер Ру ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Октября
19:37
Во Франции считают, что Головин может стать лучшим русским игроком в истории Лиги 1
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НИЦЦА МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
«Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
19:46 · Франция. Лига 1
Во Франции объяснили, почему не верят в переход Головина в «ПСЖ»
19:37 · Франция. Лига 1
Во Франции считают, что Головин может стать лучшим русским игроком в истории Лиги 1
16:42 · Франция. Лига 1
Анри рассказал о влиянии ухода Мбаппе на «ПСЖ»
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вернуть своего бывшего полузащитника
11:26 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на форварда «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда 1
22 Октября
22:07 · Франция. Лига 1
«Монако» впервые за 20 лет удалось забить 5 голов в матче еврокубка
19:12 · Франция. Лига 1
Гассе в третий раз в карьере возглавил «Монпелье» официально
16:55 · Англия. Премьер-лига
Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг
21 Октября
12:53 · Франция. Лига 1
Назван лучший игрок «ПСЖ» в XXI веке: Месси – лишь на 23-м месте
07:54 · Франция. Лига 1
Клуб Лиги 1 уволил тренера после разгрома 0:5 от «Марселя»
05:25 · Англия. Премьер-лига
Только один игрок ассистировал чаще Ямаля в европейских топ-лигах
04:03 · Германия. Бундеслига
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи
03:42 · Франция. Лига 1
​«Лион» одержал самую крупную победу с 2021 года
03:31 · Франция. Лига 1
​«Монпелье» пропустил уже 26 мячей - такого в Лиге 1 не было с 1970 года
20 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
«Марсель» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»
20:00 · Франция. Лига 1
«Осер» прервал удачную серию «Реймса»
20:00 · Франция. Лига 1
«Тулуза» ушла от поражения в матче с «Анже»
19:56 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Ницца» набрали по очку
18:11 · Франция. Лига 1
«Лион» устроил «Гавру» разгром в гостях
19 Октября
23:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вернул лидерство, забив 4 мяча «Страсбургу»
21:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:19 · Франция. Лига 1
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
20:26 · Франция. Лига 1
«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»
17:12 · Франция. Лига 1
​Баркола: «У меня чудесные отношения с Луисом Энрике»
Все новости