Во Франции объяснили, почему не верят в переход Головина в «ПСЖ»

Французский журналист Nice-Matin Кристофер Ру ответил на вопрос о том, может ли полузащитник «Монако» Александр Головин перейти в «ПСЖ».

«Не уверен, что он когда-нибудь будет играть за «ПСЖ». Он слишком связан с «Монако» и его президентом, который является одним из его соотечественников», — приводит слова Ру Sport24.

28-летний Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перебравшись из ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне он появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 млн евро.