Во Франции считают, что Головин может стать лучшим русским игроком в истории Лиги 1

Французский журналист Nice-Matin Кристофер Ру высказался о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин легко может стать лучшим русским игроком в истории Лиги 1, потому что он фантастический игрок и потому что не так много русских приезжали играть в наш чемпионат», — приводит слова Ру Sport24.

При этом эксперт считает, что сейчас Головин не является лучшим игроком чемпионата Франции, так как еще не набрал форму после травмы.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За это время он провел 212 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач.