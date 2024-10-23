Анри рассказал о влиянии ухода Мбаппе на «ПСЖ»

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри высказался о том, как на «ПСЖ» повлиял летний уход нападающего Килиана Мбаппе.

«Думаю, «ПСЖ» стал действовать более командно. Они более стабильны, получают меньше контратак. Но уход Мбаппе – это все равно потеря. Потому что в такой игре, как против ПСВ, он мог сделать разницу, забить победный гол и сделать счёт 2:1. Мбаппе – это игрок, который может выдать момент магии. Он может всё перевернуть», - сказал Анри CBS Sports Golazo.

Напомним, что во вторник вечером «ПСЖ» и ПСВ сыграли вничью (1:1) в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.