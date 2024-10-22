«Монако» впервые за 20 лет удалось забить 5 голов в матче еврокубка

«Монако» нанесло крупное поражение «Црвене Звезде» в поединке Лиги чемпионов (5:1).

Дублем в составе монегасков отметился Такуми Минамино, ещё по одному мячу забили Брель Эмболо, Уилфрид Синго и Магнес Аклиуш. Предыдущий случай, когда «Монако» удавалось пять раз поразить ворота соперников в еврокубке, датирован 8 декабря 2004 года. Тогда пострадал испанский «Депортиво» – 5:0. Встреча прошла в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

На счету «Монако» семь набранных очков после трёх туров общей стадии нынешнего розыгрыша самого престижного еврокубка. 5 ноября команда Ади Хюттера сыграет в Италии против «Болоньи».