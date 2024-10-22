Опытный французский тренер Жан-Луи Гассе в третий раз в тренерской карьере возглавил «Монпелье». Ранее клуб-аутсайдер текущего сезона Лиги 1 покинул Мишель дер Закарян из-за плохих результатов.

Гассе 70 лет, по итогу прошлого сезона сообщалось, что опытный тренер даже завершит тренерскую карьеру. Однако теперь он вновь возвращается к делу. Ранее специалист возглавлял «Монпелье» в 1998-1999 и 2017 годах. С 1985 по 1998 годы он работал ассистентом тренера в этом клубе.

Также Гассе провёл в «Монпелье» 10 лет своей игровой карьеры с 1975 по 1985 годы.

«Монпелье» занимает 18-е место французской Лиги 1. В прошедшие выходные клуб проиграл дома «Марселю» - 0:5.