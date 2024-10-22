Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Гассе в третий раз в карьере возглавил «Монпелье» официально

22 Октября 2024 • 19:12 Комментировать

Опытный французский тренер Жан-Луи Гассе в третий раз в тренерской карьере возглавил «Монпелье». Ранее клуб-аутсайдер текущего сезона Лиги 1 покинул Мишель дер Закарян из-за плохих результатов.

Гассе 70 лет, по итогу прошлого сезона сообщалось, что опытный тренер даже завершит тренерскую карьеру. Однако теперь он вновь возвращается к делу. Ранее специалист возглавлял «Монпелье» в 1998-1999 и 2017 годах. С 1985 по 1998 годы он работал ассистентом тренера в этом клубе.

Также Гассе провёл в «Монпелье» 10 лет своей игровой карьеры с 1975 по 1985 годы.

«Монпелье» занимает 18-е место французской Лиги 1. В прошедшие выходные клуб проиграл дома «Марселю» - 0:5.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Жан-Луи Гассе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» Месси установил очередной рекорд МЛС
«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
19:12 · Франция. Лига 1
Гассе в третий раз в карьере возглавил «Монпелье» официально
16:55 · Англия. Премьер-лига
Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг
21 Октября
12:53 · Франция. Лига 1
Назван лучший игрок «ПСЖ» в XXI веке: Месси – лишь на 23-м месте
07:54 · Франция. Лига 1
Клуб Лиги 1 уволил тренера после разгрома 0:5 от «Марселя»
05:25 · Англия. Премьер-лига
Только один игрок ассистировал чаще Ямаля в европейских топ-лигах
04:03 · Германия. Бундеслига
На Вирца нашёлся новый претендент, готовый заплатить 150 млн евро слухи
03:42 · Франция. Лига 1
​«Лион» одержал самую крупную победу с 2021 года
03:31 · Франция. Лига 1
​«Монпелье» пропустил уже 26 мячей - такого в Лиге 1 не было с 1970 года
20 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
«Марсель» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»
20:00 · Франция. Лига 1
«Осер» прервал удачную серию «Реймса»
20:00 · Франция. Лига 1
«Тулуза» ушла от поражения в матче с «Анже»
19:56 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Ницца» набрали по очку
18:11 · Франция. Лига 1
«Лион» устроил «Гавру» разгром в гостях
19 Октября
23:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вернул лидерство, забив 4 мяча «Страсбургу»
21:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:19 · Франция. Лига 1
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
20:26 · Франция. Лига 1
«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»
17:12 · Франция. Лига 1
​Баркола: «У меня чудесные отношения с Луисом Энрике»
15:48 · Франция. Лига 1
Головин: Есть определённое разочарование, что не смогли набрать три очка
13:45 · Франция. Лига 1
Сафонов – в заявке «ПСЖ» на матч
10:34 · Франция. Лига 1
Черчесов оценил шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»
10:14 · Франция. Лига 1
Черчесов рассказал, что думает о новом контракте Головина с «Монако»
00:03 · Франция. Лига 1
Пайе: «Гризманн мечтает о «Марселе»
18 Октября
23:43 · Франция. Лига 1
«Монако» так и не смог вскрыть оборону «Лилля»
Все новости