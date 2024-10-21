Назван лучший игрок «ПСЖ» в XXI веке: Месси – лишь на 23-м месте

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших футболистов «ПСЖ» в XXI веке. На первом месте оказался нападающий Килиан Мбаппе, который летом текущего года перебрался из парижского гранда в «Реал» на правах свободного агента.

На второй строчке расположился ещё один экс-форвард «ПСЖ» - Златан Ибрагимович. Тройку замыкает бывший нападающий парижан, а именно Неймар.

Дальше в десятке идут Эдинсон Кавани, Тьяго Силва, Маркиньос, Паулета, Марко Верратти, Анхель ди Мария и Блез Матуиди.

Лионель Месси, который провёл в «ПСЖ» два сезона, занял в этом рейтинге лишь 23-е место.