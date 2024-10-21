Клуб Лиги 1 уволил тренера после разгрома 0:5 от «Марселя»

«Монпелье» потерпел разгромное поражение от «Марселя» в поединке восьмого тура чемпионата Франции. Хозяева уступили со счетом 0:5. После этого фиаско было принято решение об увольнении Мишеля Тер-Закаряна с поста рулевого команды.

«Я расторг соглашение с Тер-Закаряном. Он больше не является наставником команды. После такого результата мы были вынуждены попрощаться. Я уже сообщил футболистам об отставке главного тренера. Если нет результата, то нужно принимать такие решения», - передает слова президента клуба RMC Sport.

После этого поражения «Монпелье» с четырьмя баллами замыкает турнирную таблицу Лиги 1.