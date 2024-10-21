​«Лион» одержал самую крупную победу с 2021 года

Во французском чемпионате прошли матчи восьмого тура, и признаки возрождения подаёт бывший гегемон местного футбола - «Лион». «Ткачи» забили четыре безответных гола в гостях в ворота «Гавра», что стало самой крупной победой клуба с 2021 года. Тогда, в январе 2021 года, команда выиграла у «Сент-Этьена» со счётом 5:0.

В результате последних успехов «Лион» поднялся уже на седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата. В следующем туре клуб сыграет с другим пребывающим в кризисе и известном в прошлом клубом - «Осером». Это случится в следующее воскресенье, 27 октября.