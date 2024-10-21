​«Монпелье» пропустил уже 26 мячей - такого в Лиге 1 не было с 1970 года

Во французском чемпионате прошли матчи восьмого тура, и вновь неудачу потерпел чемпион страны 2012 года - «Монпелье». Клуб проиграл «Марселю» с разгромным счётом 0:5, и теперь у «Монпелье» уже 26 пропущенных после восьми туров чемпионата. Последней командой, которая так много пропустила в первых восьми турах, был «Ренн» в сезоне 1969\1970.

Вполне логично, что имея лишь четыре очка в активе, сейчас «Монпелье» опустился на последнее место в турнирной таблице французского чемпионата. В следующем туре «Монпелье» примет дома «Тулузу», это случится 27 октября, в следующее воскресенье.