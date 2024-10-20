Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»

20 Октября 2024 • 23:39 Комментировать
Монпелье
0:5
Марсель
окончен

Хорошо стартовавший «Марсель» немного сдал в последних турах, но после международной паузы уничтожил оборону «Монпелье».

Уже на первой минуте Элье Ваи после скидки от партнера головой вколотил мяч в сетку. Под конец тайма еще два гола - Амин Арит удвоил перевес, а Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал результат разгромным, отобрав мяч и обыгравшись с Мэйсоном Гринвудом.

Гринвуд тоже отличился уже во втором тайме. На 64-й минуте на Ваи получил прямую красную карточку Стефан Джодич, а вскоре результат 0:5 сделал Луис Энрике.

Марсельцы идут на третьем месте с отставанием в три балла от лидеров, а соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Монпелье0:5Марсель
  1'Ваи Элье (0:1)
  36'Арит Амин (0:2)
  40'Хёйбьерг Пьер-Эмиль (0:3)
  58'Гринвуд Мэйсон (0:4)
  73'Луис Энрике I (0:5)
Лекомт БенжаменСако Фалае 86' (Тшато Энзо ( 86') Омерагич Бечир 55' (Джодич Стефан ( 55'  64') Туре БирамаСилла Иссиага 56' (Минкарелли Дэвин Лукас ( 56') Нзингула Рабби  28'Шотар Жорис 40' (Ферри Жордан ( 40') Норден АрноСаванье ТежиКулибали Танги 85' (Хазри Вахби ( 85') Адамс Акор
Запасные: Геген АксельБарес ГабриэльБерто Димитри
Рульи ХеронимоЛирола Поль 60' (Луис Энрике I ( 60') Балерди ЛеонардоКорнелиус Дерек  19'Гарсия Улиссес 79' (Ронжье Валентин ( 79') Хёйбьерг Пьер-ЭмильРабио АдриенГринвуд МэйсонАрит Амин 79' (Enzo Sternal ( 79'  90') Роу Джонатан  51' 60' (Мурильо Микаэль ( 60') Ваи Элье 70' (Коне Исмаэль ( 70')
Запасные: Брассье ЛилианВан Нек ЙеллеМеите БамоДе Ланге Жеффри
20 октября. Стадион "Стад де ля Моссон".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Монпелье

Новости по матчу

17 Октября
19:46
Надёжная ставка и прогноз на матч Монпелье — Марсель чемпионата Франции — 20 октября 2024
09 Октября
11:25
Французский клуб активно ведёт переговоры по трансферу Погба
06:10
Гринвуд номинирован на звание лучшего игрока месяца в Лиге 1
05 Октября
20:55
Эвра нашёл новый клуб для Погба
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Бекхэм назвал современного игрока, похожего на себя Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону»
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при США, Ферстаппен - третий Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Касаткина выиграла у Андреевой в финале турнира в Нинбо Экс-игрок СКА — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он стал на один шаг ближе к рекорду Гретцки» Экс-тренер сборной России: «Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тулуза Тулуза
Анже Анже
1
1
1.45 4.40 6.60
Видео
Окончен
Осер Осер
Реймс Реймс
2
1
2.12 3.65 3.10
Видео
Окончен
Нант Нант
Ницца Ницца
1
1
2.90 3.25 2.39
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
Марсель Марсель
0
5
4.30 4.20 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
20 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
«Марсель» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»
20:00 · Франция. Лига 1
«Осер» прервал удачную серию «Реймса»
20:00 · Франция. Лига 1
«Тулуза» ушла от поражения в матче с «Анже»
19:56 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Ницца» набрали по очку
18:11 · Франция. Лига 1
«Лион» устроил «Гавру» разгром в гостях
19 Октября
23:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вернул лидерство, забив 4 мяча «Страсбургу»
21:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:19 · Франция. Лига 1
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
20:26 · Франция. Лига 1
«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»
17:12 · Франция. Лига 1
​Баркола: «У меня чудесные отношения с Луисом Энрике»
15:48 · Франция. Лига 1
Головин: Есть определённое разочарование, что не смогли набрать три очка
13:45 · Франция. Лига 1
Сафонов – в заявке «ПСЖ» на матч
10:34 · Франция. Лига 1
Черчесов оценил шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»
10:14 · Франция. Лига 1
Черчесов рассказал, что думает о новом контракте Головина с «Монако»
00:03 · Франция. Лига 1
Пайе: «Гризманн мечтает о «Марселе»
18 Октября
23:43 · Франция. Лига 1
«Монако» так и не смог вскрыть оборону «Лилля»
22:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлит контракт с двумя звёздами
22:21 · Франция. Лига 1
Энрике ушёл от ответа на вопрос о контракте с «ПСЖ»
21:53 · Франция. Лига 1
Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лиллем»
21:35 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ» слухи
21:15 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал лучшего российского футболиста, играющего за границей
17 Октября
20:58 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Головин давно мог бы играть в «Барселоне»
18:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» внимательно следит за форвардом – известно имя 1
Все новости