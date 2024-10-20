«Марсель» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»

Хорошо стартовавший «Марсель» немного сдал в последних турах, но после международной паузы уничтожил оборону «Монпелье».
Уже на первой минуте Элье Ваи после скидки от партнера головой вколотил мяч в сетку. Под конец тайма еще два гола - Амин Арит удвоил перевес, а Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал результат разгромным, отобрав мяч и обыгравшись с Мэйсоном Гринвудом.
Гринвуд тоже отличился уже во втором тайме. На 64-й минуте на Ваи получил прямую красную карточку Стефан Джодич, а вскоре результат 0:5 сделал Луис Энрике.
Марсельцы идут на третьем месте с отставанием в три балла от лидеров, а соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|1'Ваи Элье (0:1)
|36'Арит Амин (0:2)
|40'Хёйбьерг Пьер-Эмиль (0:3)
|58'Гринвуд Мэйсон (0:4)
|73'Луис Энрике I (0:5)
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае86' (Тшато Энзо (86') •Омерагич Бечир55' (Джодич Стефан (55') • 64'Туре Бирама•Силла Иссиага56' (Минкарелли Дэвин Лукас (56') •Нзингула Рабби• 28'Шотар Жорис40' (Ферри Жордан (40') •Норден Арно•Саванье Тежи•Кулибали Танги85' (Хазри Вахби (85') •Адамс Акор
Запасные: Геген Аксель•Барес Габриэль•Берто Димитри
Рульи Херонимо•Лирола Поль60' (Луис Энрике I (60') •Балерди Леонардо•Корнелиус Дерек• 19'Гарсия Улиссес79' (Ронжье Валентин (79') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Рабио Адриен•Гринвуд Мэйсон•Арит Амин79' (Enzo Sternal (79') • 90'Роу Джонатан 51'60' (Мурильо Микаэль (60') •Ваи Элье70' (Коне Исмаэль (70')
Запасные: Брассье Лилиан•Ван Нек Йелле•Меите Бамо•Де Ланге Жеффри
20 октября. Стадион "Стад де ля Моссон".
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