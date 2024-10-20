«Марсель» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»

Хорошо стартовавший «Марсель» немного сдал в последних турах, но после международной паузы уничтожил оборону «Монпелье».

Уже на первой минуте Элье Ваи после скидки от партнера головой вколотил мяч в сетку. Под конец тайма еще два гола - Амин Арит удвоил перевес, а Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал результат разгромным, отобрав мяч и обыгравшись с Мэйсоном Гринвудом.

Гринвуд тоже отличился уже во втором тайме. На 64-й минуте на Ваи получил прямую красную карточку Стефан Джодич, а вскоре результат 0:5 сделал Луис Энрике.

Марсельцы идут на третьем месте с отставанием в три балла от лидеров, а соперник замыкает таблицу.