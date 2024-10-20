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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» прервал удачную серию «Реймса»

20 Октября 2024 • 20:00 Комментировать
Осер
2:1
Реймс
окончен

Шикарно игравший в последних турах «Реймс» провалил гостевую встречу восьмого тура Лиги 1 против «Осера». Новички создали больше моментов и закономерно победили.

На 16-й минуте Синали Диоманде открыл счет ударом из пределов штрафной. Хамед Траоре заработал пенальти, но Жубал Мендес не смог переиграть вратаря. Тем не менее, в начале второго тайма Траоре забил сам - 2:0. Только в компенсированное время гости смогли забить гол престижа - Кейто Накамура отличился ударом головой - 2:1.

«Реймс» не смог выйти на чистое третье место, а противник рванул на 12-ю строчку в таблице.

Протокол игры  
Осер2:1Реймс
(1:0) Диоманде Синали16'  
(2:0) Траоре Хамед52'  
  90'Накамура Кейто (2:1)
Леон ДонованДиоманде СиналиЖубал МендесОшо Гэбриэл 69' (Акпа Клеман ( 69'  90') Хувер Ки-ДжанаМенса ГидеонРавелсон РайанДануа КевинПеррен Гаэтан 84' (Онаиву Адо ( 84') Траоре Хамед  23' 75' (Синайоко Лассин ( 75') Айе Флориан 75' (Бейр Телониус ( 75')
Запасные: Пелленар ТеоДиуссе АссанДе Перчин ТеоЗоссу АристидAnge Loic N Gatta
Диуф ЙеваннБута  56' 60' (Окуму Джозеф ( 60') Кипре Седрик 60' (Сангюи Ноа ( 60') Агбаду ЭммануэльАкиеме СерхиоМанетси Маршал  90'Атангана-Эдоа Валентин  1' 84' (Коне Амаду ( 84') Ито ДзюняТеума Тедди 60' (Диакон Мамаду ( 60') Накамура КейтоСалама Амин 74' (Niama Sissoko ( 74')
Запасные: Москардо ГабриэльДе Смет ТибоБютелль ЛюдовикБузи Максим
20 октября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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Осер Реймс

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Уверенная ставка и прогноз на матч Осер — Реймс чемпионата Франции — 20 октября 2024
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