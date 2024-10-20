«Осер» прервал удачную серию «Реймса»

Шикарно игравший в последних турах «Реймс» провалил гостевую встречу восьмого тура Лиги 1 против «Осера». Новички создали больше моментов и закономерно победили.

На 16-й минуте Синали Диоманде открыл счет ударом из пределов штрафной. Хамед Траоре заработал пенальти, но Жубал Мендес не смог переиграть вратаря. Тем не менее, в начале второго тайма Траоре забил сам - 2:0. Только в компенсированное время гости смогли забить гол престижа - Кейто Накамура отличился ударом головой - 2:1.

«Реймс» не смог выйти на чистое третье место, а противник рванул на 12-ю строчку в таблице.