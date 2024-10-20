«Осер» прервал удачную серию «Реймса»

Шикарно игравший в последних турах «Реймс» провалил гостевую встречу восьмого тура Лиги 1 против «Осера». Новички создали больше моментов и закономерно победили.
На 16-й минуте Синали Диоманде открыл счет ударом из пределов штрафной. Хамед Траоре заработал пенальти, но Жубал Мендес не смог переиграть вратаря. Тем не менее, в начале второго тайма Траоре забил сам - 2:0. Только в компенсированное время гости смогли забить гол престижа - Кейто Накамура отличился ударом головой - 2:1.
«Реймс» не смог выйти на чистое третье место, а противник рванул на 12-ю строчку в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Диоманде Синали16'
|(2:0) Траоре Хамед52'
|90'Накамура Кейто (2:1)
Леон Донован•Диоманде Синали•Жубал Мендес•Ошо Гэбриэл69' (Акпа Клеман (69') • 90'Хувер Ки-Джана•Менса Гидеон•Равелсон Райан•Дануа Кевин•Перрен Гаэтан84' (Онаиву Адо (84') •Траоре Хамед 23'75' (Синайоко Лассин (75') •Айе Флориан75' (Бейр Телониус (75')
Диуф Йеванн•Бута 56'60' (Окуму Джозеф (60') •Кипре Седрик60' (Сангюи Ноа (60') •Агбаду Эммануэль•Акиеме Серхио•Манетси Маршал• 90'Атангана-Эдоа Валентин 1'84' (Коне Амаду (84') •Ито Дзюня•Теума Тедди60' (Диакон Мамаду (60') •Накамура Кейто•Салама Амин74' (Niama Sissoko (74')
20 октября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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