«Нант» и «Ницца» набрали по очку

«Нант» и «Ницца», середняки чемпионата Франции, провели матч восьмого тура. Хозяева забили первыми на 67-й минуте, когда после навеса Мозеса Саймона здорово головой пробил Маттис Аблин. Достаточно быстро соперник отыгрался - мяч был разыгран в штрафной, и финальный удар нанес Эванн Гессан - 1:1.

Команды набрали по 10 очков и делят восьмое место.