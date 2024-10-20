«Нант» и «Ницца» набрали по очку

«Нант» и «Ницца», середняки чемпионата Франции, провели матч восьмого тура. Хозяева забили первыми на 67-й минуте, когда после навеса Мозеса Саймона здорово головой пробил Маттис Аблин. Достаточно быстро соперник отыгрался - мяч был разыгран в штрафной, и финальный удар нанес Эванн Гессан - 1:1.
Команды набрали по 10 очков и делят восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Аблин Маттис67'
|72'Гессан Эванн (1:1)
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен•Кастеллетто Жан-Шарль•Зезе Натан• 33'Коцца Николя•Чиривелья Педро 38'77' (Кадевере Тино (77') •Молле Флоран66' (Гбамен Жан-Филипп (66') •Аблин Маттис77' (Ганаго Игнатиус (77') •Лепенан Йоанн90' (Ассумани Демен (90') •Саймон Мозес•Мохамед Мостафа65' (Томас Сорба (65')
Запасные: Louis Leroux•Паллуа Николя•Карлгрен Патрик
Булка Марцин•Менди Антуан•Бомбито Мойзе•Абдель Монем Мохамед•Клосс Жонатан• 89'Абди Али90' (Лоше Том (90') •Росарио Пабло•Будауи Хишем•Гессан Эванн•Бога Жереми68' (Лаборд Гаэтан (68') •Мукоко Юссуфа68' (Диоп Софьян (68')
20 октября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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