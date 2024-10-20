Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» и «Ницца» набрали по очку

20 Октября 2024 • 19:56 Комментировать
Нант
1:1
Ницца
окончен

«Нант» и «Ницца», середняки чемпионата Франции, провели матч восьмого тура. Хозяева забили первыми на 67-й минуте, когда после навеса Мозеса Саймона здорово головой пробил Маттис Аблин. Достаточно быстро соперник отыгрался - мяч был разыгран в штрафной, и финальный удар нанес Эванн Гессан - 1:1.

Команды набрали по 10 очков и делят восьмое место.

Протокол игры  
Нант1:1Ницца
(1:0) Аблин Маттис67'  
  72'Гессан Эванн (1:1)
Лафон АльбанАмьен-Аду КельвенКастеллетто Жан-ШарльЗезе Натан  33'Коцца НиколяЧиривелья Педро  38' 77' (Кадевере Тино ( 77') Молле Флоран 66' (Гбамен Жан-Филипп ( 66') Аблин Маттис 77' (Ганаго Игнатиус ( 77') Лепенан Йоанн 90' (Ассумани Демен ( 90') Саймон МозесМохамед Мостафа 65' (Томас Сорба ( 65')
Запасные: Louis LerouxПаллуа НиколяКарлгрен Патрик
Булка МарцинМенди АнтуанБомбито МойзеАбдель Монем МохамедКлосс Жонатан  89'Абди Али 90' (Лоше Том ( 90') Росарио ПаблоБудауи ХишемГессан ЭваннБога Жереми 68' (Лаборд Гаэтан ( 68') Мукоко Юссуфа 68' (Диоп Софьян ( 68')
Запасные: Yael NandjouБуанани БадрединДюпе МаксимОракпо ВикторКамара ИссиагаИлие Рареш
20 октября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Нант

Новости по матчу

17 Октября
19:36
Уверенная ставка и прогноз на матч Нант — Ницца чемпионата Франции — 20 октября 2024
12 Октября
12:34
Булка высказался об интересе «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Месси назвали величайшим в истории – друг Роналду отреагировал «Спартак» принял решение по Зиньковскому «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Бекхэм назвал современного игрока, похожего на себя Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Касаткина выиграла у Андреевой в финале турнира в Нинбо Экс-игрок СКА — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он стал на один шаг ближе к рекорду Гретцки» Экс-тренер сборной России: «Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса» Терещенко — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он просто делает свою работу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гавр Гавр
Лион Лион
0
4
3.25 3.55 2.07
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Анже Анже
1
1
1.45 4.40 6.60
Видео
Окончен
Осер Осер
Реймс Реймс
2
1
2.12 3.65 3.10
Видео
Окончен
Нант Нант
Ницца Ницца
1
1
2.90 3.25 2.39
Видео
20.10.24 в 21:45
Монпелье Монпелье
Марсель Марсель
4.30 4.20 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Октября
20:00 · Франция. Лига 1
«Осер» прервал удачную серию «Реймса»
20:00 · Франция. Лига 1
«Тулуза» ушла от поражения в матче с «Анже»
19:56 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Ницца» набрали по очку
18:11 · Франция. Лига 1
«Лион» устроил «Гавру» разгром в гостях
19 Октября
23:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» вернул лидерство, забив 4 мяча «Страсбургу»
21:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:19 · Франция. Лига 1
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
20:26 · Франция. Лига 1
«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»
17:12 · Франция. Лига 1
​Баркола: «У меня чудесные отношения с Луисом Энрике»
15:48 · Франция. Лига 1
Головин: Есть определённое разочарование, что не смогли набрать три очка
13:45 · Франция. Лига 1
Сафонов – в заявке «ПСЖ» на матч
10:34 · Франция. Лига 1
Черчесов оценил шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»
10:14 · Франция. Лига 1
Черчесов рассказал, что думает о новом контракте Головина с «Монако»
00:03 · Франция. Лига 1
Пайе: «Гризманн мечтает о «Марселе»
18 Октября
23:43 · Франция. Лига 1
«Монако» так и не смог вскрыть оборону «Лилля»
22:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлит контракт с двумя звёздами
22:21 · Франция. Лига 1
Энрике ушёл от ответа на вопрос о контракте с «ПСЖ»
21:53 · Франция. Лига 1
Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лиллем»
21:35 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ» слухи
21:15 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал лучшего российского футболиста, играющего за границей
17 Октября
20:58 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Головин давно мог бы играть в «Барселоне»
18:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» внимательно следит за форвардом – известно имя 1
18:34 · Франция. Лига 1
Кафанов: «Не верится, что после неудачной игры Доннарумму уберут из основы»
Все новости