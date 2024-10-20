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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» устроил «Гавру» разгром в гостях

20 Октября 2024 • 18:11 Комментировать
Гавр
0:4
Лион
окончен

Проигравший четыре матча подряд «Гавр» в восьмом туре чемпионата Франции принимал «Лион», но откровенно провалил домашний матч. У команды Далера Кузяева, который вышел на замену на 66-й минуте, ничего не получалось.

На 32-й минуте Абнер выстрелом с лета забил победный гол. После перерыва упрочил перевес «ткачей» Малик Фофана, а Александр Ляказетт сделал результат разгромным. На 87-й минуте дальним выстрелом поставил точку Саид Бенрахма - 0:4.

«Лион» вышел на седьмое место, соперник расположился над стыковым местом.

Протокол игры  
Гавр0:4Лион
  32'Абнер (0:1)
  57'Фофана Малик (0:2)
  71'Ляказетт Александр (0:3)
  87'Бенрахма Саид (0:4)
Десма АртурПембеле Тимоте 66' (Кузяев Далер ( 66') Сальмье ЙоаннЛьорис ГотьеТуре Абдулайе  18' 81' (Нгура Стив ( 81') Него Лоик  6'Таргаллин УссамаН'диайе Рассул 66' (Айю Андре ( 66') Опери КристоферКасимир Хосуэ  36' 81' (Кехта Ясин ( 81') Сумаре Исса 65' (Сабби Эммануэль ( 65')
Запасные: Грандсир СамуэльГоржелен МатьёЗуауи ЯнисХусни Илиес
Перри ЛукасМэйтленд-Найлс ЭйнслиМата Клинтон 86' (Кумбеди Саэль ( 86') Ньякат МуссаАбнерВерету ЖорданКакере Максанс  36'Толиссо Корентен  47' 83' (Омари Вармед ( 83') Шерки Райан  35' 72' (Микаутадзе Жорж ( 72') Ляказетт Александр 72' (Бенрахма Саид ( 72') Фофана Малик 73' (Нуама Эрнест ( 73'  78')
Запасные: Тессманн ТаннерОрбан ГифтДиавара МамадуIIДескамп Реми
20 октября. Стадион "Осеан" (Гавр).
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