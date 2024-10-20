«Лион» устроил «Гавру» разгром в гостях

Проигравший четыре матча подряд «Гавр» в восьмом туре чемпионата Франции принимал «Лион», но откровенно провалил домашний матч. У команды Далера Кузяева, который вышел на замену на 66-й минуте, ничего не получалось.

На 32-й минуте Абнер выстрелом с лета забил победный гол. После перерыва упрочил перевес «ткачей» Малик Фофана, а Александр Ляказетт сделал результат разгромным. На 87-й минуте дальним выстрелом поставил точку Саид Бенрахма - 0:4.

«Лион» вышел на седьмое место, соперник расположился над стыковым местом.