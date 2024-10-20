«Лион» устроил «Гавру» разгром в гостях

Проигравший четыре матча подряд «Гавр» в восьмом туре чемпионата Франции принимал «Лион», но откровенно провалил домашний матч. У команды Далера Кузяева, который вышел на замену на 66-й минуте, ничего не получалось.
На 32-й минуте Абнер выстрелом с лета забил победный гол. После перерыва упрочил перевес «ткачей» Малик Фофана, а Александр Ляказетт сделал результат разгромным. На 87-й минуте дальним выстрелом поставил точку Саид Бенрахма - 0:4.
«Лион» вышел на седьмое место, соперник расположился над стыковым местом.
Протокол игры
|32'Абнер (0:1)
|57'Фофана Малик (0:2)
|71'Ляказетт Александр (0:3)
|87'Бенрахма Саид (0:4)
Десма Артур•Пембеле Тимоте66' (Кузяев Далер (66') •Сальмье Йоанн•Льорис Готье•Туре Абдулайе 18'81' (Нгура Стив (81') •Него Лоик• 6'Таргаллин Уссама•Н'диайе Рассул66' (Айю Андре (66') •Опери Кристофер•Касимир Хосуэ 36'81' (Кехта Ясин (81') •Сумаре Исса65' (Сабби Эммануэль (65')
Запасные: Грандсир Самуэль•Горжелен Матьё•Зуауи Янис•Хусни Илиес
Перри Лукас•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Мата Клинтон86' (Кумбеди Саэль (86') •Ньякат Мусса•Абнер•Верету Жордан•Какере Максанс• 36'Толиссо Корентен 47'83' (Омари Вармед (83') •Шерки Райан 35'72' (Микаутадзе Жорж (72') •Ляказетт Александр72' (Бенрахма Саид (72') •Фофана Малик73' (Нуама Эрнест (73') 78'
20 октября. Стадион "Осеан" (Гавр).
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