«ПСЖ» вернул лидерство, забив 4 мяча «Страсбургу»

В восьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» играл против «Страсбурга». Активный Сенни Маюлу с 23 метров низом пробил в правую штангу, сам бросился на добивание, но поскользнулся и не смог направить мяч в сетку. Вскоре Бредли Баркола слева вывел к воротам Маюлу, который с восьми метров в касание направил мяч в ближний верхний угол ворот, - 1:0. В конце тайма Маюлу по центру вышел один на один с голкипером, но решил пробить с линии штрафной площади и направил мяч выше перекладины.

Сразу после перерыва Дезире Дуэ справа из пределов штрафной площади пробил по воротам, голкипер удачно сыграл ногой, но Марко Асенсио располагался рядом и сыграл на добивании - 2:0. Баркола слева прострелил к воротам, где удар Маюлу в упор пришёлся в голову голкиперу. На 58-й минуте Дилан Баква справа прострелил в центр, Секу Мара сразу пробить не смог, но отскок мяча получился удачным, и он с восьми метров пробил мимо вратаря - 2:1. Баркола слева откликнулся на заброс Вильяна Пачо вперёд и с угла вратарской площади между двумя соперниками пробил в дальний угол - 3:1. После прострела Уоррена Заира-Эмери справа защитник срезал мяч в сои ворота, но ВАР усмотрел офсайд у Заира-Эмери и отменил четвёртый гол парижан. Жоау Невеш справа выскочил к воротам и откатил мяч на Ли Кан-Ина, который в касание переправил сферу в сетку, - 4:1. У гостей Диегу Морейра от углового флага навесил на Мару, который сделал скидку к дальней штанге, а Дауда Дионг занёс мяч в ворота.

«ПСЖ» настиг «Монако» на вершине таблицы, соперник делит седьмое место.