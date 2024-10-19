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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» вернул лидерство, забив 4 мяча «Страсбургу»

19 Октября 2024 • 23:59 Комментировать
ПСЖ
4:2
Страсбург
окончен

В восьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» играл против «Страсбурга». Активный Сенни Маюлу с 23 метров низом пробил в правую штангу, сам бросился на добивание, но поскользнулся и не смог направить мяч в сетку. Вскоре Бредли Баркола слева вывел к воротам Маюлу, который с восьми метров в касание направил мяч в ближний верхний угол ворот, - 1:0. В конце тайма Маюлу по центру вышел один на один с голкипером, но решил пробить с линии штрафной площади и направил мяч выше перекладины.

Сразу после перерыва Дезире Дуэ справа из пределов штрафной площади пробил по воротам, голкипер удачно сыграл ногой, но Марко Асенсио располагался рядом и сыграл на добивании - 2:0. Баркола слева прострелил к воротам, где удар Маюлу в упор пришёлся в голову голкиперу.  На 58-й минуте Дилан Баква справа прострелил в центр, Секу Мара сразу пробить не смог, но отскок мяча получился удачным, и он с восьми метров пробил мимо вратаря - 2:1. Баркола слева откликнулся на заброс Вильяна Пачо вперёд и с угла вратарской площади между двумя соперниками пробил в дальний угол - 3:1. После прострела Уоррена Заира-Эмери справа защитник срезал мяч в сои ворота, но ВАР усмотрел офсайд у Заира-Эмери и отменил четвёртый гол парижан. Жоау Невеш справа выскочил к воротам и откатил мяч на Ли Кан-Ина, который в касание переправил сферу в сетку, - 4:1. У гостей Диегу Морейра от углового флага навесил на Мару, который сделал скидку к дальней штанге, а Дауда Дионг занёс мяч в ворота.

«ПСЖ» настиг «Монако» на вершине таблицы, соперник делит седьмое место.

Протокол игры  
ПСЖ4:2Страсбург
(1:0) Маюлу Сенни18'  
(2:0) Асенсио Марко47'  
  58'Мара Секу (2:1)
(3:1) Баркола Бредли66'  
(4:1) Кан-Ин Ли90'  
  90'Daouda Diongue (4:2)
Доннарумма ДжанлуиджиЗаир-Эмери УорренШкриньяр МиланПачо ВильянБералдо Лукас  61'Маюлу Сенни 67' (Руис Фабиан ( 67') Витинья IIНевеш ЖоауДуэ ДезиреАсенсио Марко 58' (Кан-Ин Ли ( 58') Баркола Бредли 82' (Мбайе Ибраим ( 82')
Запасные: Дембеле УсманМаркиньос МаркосХакими АшрафСафонов МатвейМендеш НунуЗаге Йорам
Петрович ДжорджеСеная Марвин  10' 46' (Соу Саиду ( 46'  73') Абакар СиллаСарр Мамаду-НабиМорейра ДиегуМванга Жуниор 75' (Лемарешаль Феликс ( 75') Сантос АндрейБаква Дилан 80' (Уаттара Абдул ( 80') Диарра ХабибНанаси Себастьян 87' (Daouda Diongue ( 87') Эмега Эмануэль 46' (Мара Секу ( 46')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханГомис ЙониСоболь ЭдуардRayane Messi
19 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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