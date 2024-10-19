«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»

«Ланс» начал сезон с трёх побед, которые сменились серией из пяти ничьих. Только сегодня в гостях у «Сент-Этьена» удалось ее прервать.

Новички особо ничего не смогли противопоставить сопернику, который начал обстреливать ворота издали с первых минут. Флориан Сотока в таком моменте минимально промахнулся, а вскоре и Адриен Томассон был немного неточным. На 20-й минуте Пшемыслав Франковски открыл счет именно ударом из-за пределов штрафной - 0:1. Точка была поставлена в контратаке на 79-й минуте, отличился Реми Ласкари.

0:2, «Ланс» делит третье место с 14 очками в активе, соперник - 13-й.