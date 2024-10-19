«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»

«Ланс» начал сезон с трёх побед, которые сменились серией из пяти ничьих. Только сегодня в гостях у «Сент-Этьена» удалось ее прервать.
Новички особо ничего не смогли противопоставить сопернику, который начал обстреливать ворота издали с первых минут. Флориан Сотока в таком моменте минимально промахнулся, а вскоре и Адриен Томассон был немного неточным. На 20-й минуте Пшемыслав Франковски открыл счет именно ударом из-за пределов штрафной - 0:1. Точка была поставлена в контратаке на 79-й минуте, отличился Реми Ласкари.
0:2, «Ланс» делит третье место с 14 очками в активе, соперник - 13-й.
Протокол игры
|20'Франковски Пшемыслав (0:1)
|79'Ласкари Реми Лебо (0:2)
Ларсонне Готье•Аппиа Деннис•Абдельамид Юнис82' (Батубинсика Дилан (82') •Наде Микаэль•Петро Лео•Муэффек Аймен69' (Бушуари Беньямин (69') •Эква Пьер•Амугу Матис 61'69' (Боакье Агустен (69') •Давиташвили Зурико•Сиссоко Ибраим II74' (Стассин Лукас (74') •Кафаро Матьё69' (Мутон Луи (69')
Запасные: Фомба Ламин•Тардьё Флориан•Миладинович Игор•Мобле Брис
Самба Брис•Дансо Кевин•Хусанов Абдукодир•Медина Факундо 31'73' (Менди Нампали (73') •Франковски Пшемыслав•Чавес Джоаннер90' (Саид Уэсли (90') •Диуф Энди•Томассон Адриен•Фюльжени Анжело73' (Сарр Маланг (73') •Сотока Флориан90' (Пуйи Том (90') •Нзола М'Бала 56'64' (Ласкари Реми Лебо (64')
Запасные: Зарури Анасс•Петрич Денис•Коста Давид•Гради Жонатан
19 октября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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