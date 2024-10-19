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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»

19 Октября 2024 • 21:56 Комментировать
Сент-Этьен
0:2
Ланс

«Ланс» начал сезон с трёх побед, которые сменились серией из пяти ничьих. Только сегодня в гостях у «Сент-Этьена» удалось ее прервать.

Новички особо ничего не смогли противопоставить сопернику, который начал обстреливать ворота издали с первых минут. Флориан Сотока в таком моменте минимально промахнулся, а вскоре и Адриен Томассон был немного неточным. На 20-й минуте Пшемыслав Франковски открыл счет именно ударом из-за пределов штрафной - 0:1. Точка была поставлена в контратаке на 79-й минуте, отличился Реми Ласкари.

0:2, «Ланс» делит третье место с 14 очками в активе, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Сент-Этьен0:2Ланс
  20'Франковски Пшемыслав (0:1)
  79'Ласкари Реми Лебо (0:2)
Ларсонне ГотьеАппиа ДеннисАбдельамид Юнис 82' (Батубинсика Дилан ( 82') Наде МикаэльПетро ЛеоМуэффек Аймен 69' (Бушуари Беньямин ( 69') Эква ПьерАмугу Матис  61' 69' (Боакье Агустен ( 69') Давиташвили ЗурикоСиссоко Ибраим II 74' (Стассин Лукас ( 74') Кафаро Матьё 69' (Мутон Луи ( 69')
Запасные: Фомба ЛаминТардьё ФлорианМиладинович ИгорМобле Брис
Самба БрисДансо КевинХусанов АбдукодирМедина Факундо  31' 73' (Менди Нампали ( 73') Франковски ПшемыславЧавес Джоаннер 90' (Саид Уэсли ( 90') Диуф ЭндиТомассон АдриенФюльжени Анжело 73' (Сарр Маланг ( 73') Сотока Флориан 90' (Пуйи Том ( 90') Нзола М'Бала  56' 64' (Ласкари Реми Лебо ( 64')
Запасные: Зарури АнассПетрич ДенисКоста ДавидГради Жонатан
19 октября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Сент-Этьен

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Актуальная ставка и прогноз на матч Сент-Этьен — Ланс чемпионата Франции — 19 октября 2024
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