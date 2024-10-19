Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»

В субботу, 19 октября, «ПСЖ» примет у себя дома «Страсбург» в рамках восьмого тура французской Лиги 1.

Накануне матча пресс-служба парижан опубликовала список тех футболистов, которые смогут принять участие в предстоящем поединке.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма (вр), Беральдо, Шкриньяр, Пачо, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Асенсио, Дуэ, Баркола.

Российский голкипер Матвей Сафонов оказался на скамейке запасных вместе с Хакими, Маркиньосом, Руисом, Дембеле и другими игроками.

Начало матча «ПСЖ» - «Страсбург» запланировано на 22:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.