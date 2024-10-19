Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»

19 Октября 2024 • 21:19 Комментировать
ПСЖ
1:0
Страсбург
1 1.28 X 6.40 2 10.00
перерыв

В субботу, 19 октября, «ПСЖ» примет у себя дома «Страсбург» в рамках восьмого тура французской Лиги 1.

Накануне матча пресс-служба парижан опубликовала список тех футболистов, которые смогут принять участие в предстоящем поединке.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма (вр), Беральдо, Шкриньяр, Пачо, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Асенсио, Дуэ, Баркола.

Российский голкипер Матвей Сафонов оказался на скамейке запасных вместе с Хакими, Маркиньосом, Руисом, Дембеле и другими игроками.

Начало матча «ПСЖ» - «Страсбург» запланировано на 22:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Матвей Сафонов

Новости по матчу

Сегодня, 19 Октября
21:30
«ПСЖ» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:19
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
13:45
Сафонов – в заявке «ПСЖ» на матч
02:59
ПСЖ - Страсбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:17
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ — Страсбург чемпионата Франции — 19 октября 2024
18 Октября
22:39
«ПСЖ» продлит контракт с двумя звёздами
22:21
Энрике ушёл от ответа на вопрос о контракте с «ПСЖ»
21:35
Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ»
17 Октября
19:33
Энрике продлил контракт с «ПСЖ» — источник
18:57
Ставка и прогноз на матч ПСЖ — Страсбург чемпионата Франции — 19 октября 2024
17:05
Кафанов: «Сафонов показал тренерам «ПСЖ», что у них есть два достойных вратаря»
16:38
«Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ» — Кузнецов
16:21
«ПСЖ» договорился с тренером
01:28
В «Челси» приняли решение по Нкунку, который интересен «ПСЖ»
15 Октября
20:16
«ПСЖ» продолжает следить за Рэшфордом
14 Октября
08:57
Европейские достижения российских вратарей: На кого стоит равняться Матвею Сафонову
11 Октября
22:53
«ПСЖ» выбирает между двумя звёздными нападающими 1
10 Октября
19:16
«Головин мог бы помочь «ПСЖ» — Колыванов
12:27
Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»
05:18
Абидаль вспомнил, как убедил Френки де Йонга не переходить в «ПСЖ»
04:36
«ПСЖ» установил солидный ценник на Коло-Муани, который может уйти в январе
04:14
Шкриньяр рассказал, как мог уйти из «ПСЖ» летом
09 Октября
23:44
Шкриньяр: «Я недоволен своим положением в «ПСЖ»
06:10
Гринвуд номинирован на звание лучшего игрока месяца в Лиге 1
07 Октября
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
06 Октября
21:28
«ПСЖ» нашёл звёздную замену Доннарумме в АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Реал» разочаровался в Мбаппе Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Джокович оказался сильнее Надаля в матче за трете место Six Kings Slam Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брест Брест
Ренн Ренн
1
1
2.75 3.40 2.42
Видео
Окончен
Сент-Этьен Сент-Этьен
Ланс Ланс
0
2
5.40 4.10 1.56
Видео
Перерыв
ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
1
0
1.31 5.80 7.60
Видео
20.10.24 в 16:00
Гавр Гавр
Лион Лион
3.25 3.55 2.07
Видео
20.10.24 в 18:00
Тулуза Тулуза
Анже Анже
1.45 4.40 6.60
Видео
20.10.24 в 18:00
Осер Осер
Реймс Реймс
2.12 3.65 3.10
Видео
20.10.24 в 18:00
Нант Нант
Ницца Ницца
2.90 3.25 2.39
Видео
20.10.24 в 21:45
Монпелье Монпелье
Марсель Марсель
4.30 4.20 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
21:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» вышел из череды ничьих, одолев «Сент-Этьен»
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:19 · Франция. Лига 1
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
20:26 · Франция. Лига 1
«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»
17:12 · Франция. Лига 1
​Баркола: «У меня чудесные отношения с Луисом Энрике»
15:48 · Франция. Лига 1
Головин: Есть определённое разочарование, что не смогли набрать три очка
13:45 · Франция. Лига 1
Сафонов – в заявке «ПСЖ» на матч
10:34 · Франция. Лига 1
Черчесов оценил шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»
10:14 · Франция. Лига 1
Черчесов рассказал, что думает о новом контракте Головина с «Монако»
00:03 · Франция. Лига 1
Пайе: «Гризманн мечтает о «Марселе»
18 Октября
23:43 · Франция. Лига 1
«Монако» так и не смог вскрыть оборону «Лилля»
22:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлит контракт с двумя звёздами
22:21 · Франция. Лига 1
Энрике ушёл от ответа на вопрос о контракте с «ПСЖ»
21:53 · Франция. Лига 1
Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лиллем»
21:35 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ» слухи
21:15 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал лучшего российского футболиста, играющего за границей
17 Октября
20:58 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Головин давно мог бы играть в «Барселоне»
18:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» внимательно следит за форвардом – известно имя 1
18:34 · Франция. Лига 1
Кафанов: «Не верится, что после неудачной игры Доннарумму уберут из основы»
17:05 · Франция. Лига 1
Кафанов: «Сафонов показал тренерам «ПСЖ», что у них есть два достойных вратаря»
16:38 · Франция. Лига 1
«Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ» — Кузнецов
16:21 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» договорился с тренером
13:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе знает имя человека, за которым стоят обвинения в изнасиловании
12:00 · Франция. Лига 1
Кафанов ответил, получит ли Сафонов вызов в сборную России
Все новости