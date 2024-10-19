«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»

«Брест» и «Ренн» очень плохо начали сезон, и один из коллективов мог чуть улучшить положение сегодня по итогам очного матча.
Моментов было очень мало, а первым мог забить Махди Камара на 41-й минуте, но его удар пришелся в перекладину.
В начале второго тайма Азор Матусива сыграл рукой в штрафной - пенальти. Ромен дель Кастильо перехитрил голкипера и открыл счет. «Ренн» отыгрался на 86-й минуте, Жота был точен ударом с левой ноги - 1:1.
«Брест» с 9 очками поднялся на десятое место, а соперник идет 12-м.
Протокол игры
|(1:0) Дель Кастильо Ромен54'
|86'Жота Серран (1:1)
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Н'Диайе Ньякат• 90'Амави Жордан•Камара Махди81' (Думбия Камори (81') •Лис-Мелу Пьерр74' (Мартен Жонас (74') •Маньетти Уго•Дель Кастильо Ромен81' (Февр Ромен (81') •Ажорк Людовик• 62'Перейра-Лаже Матиаш73' (Бальде Мама (73')
Манданда Стив•Сейду Алиду• 72'Ву Кристофер•Файе Микаил•Хатебур Ханс61' (Жота Серран (61') •Сантамария Батист61' (Камара Глен (61') •Матусива Азор75' (Грёнбек Альберт (75') •Трюффер Адриен 39'83' (Нагида Махамаду (83') •Блас Людовик•Мюинга Арно•Гуйри Амин75' (Гомес Карлос III (75')
Запасные: Галлон Готье•Джеймс Джордан•Ахамада Науиру•Сиссе Джауи
19 октября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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