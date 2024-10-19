«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»

«Брест» и «Ренн» очень плохо начали сезон, и один из коллективов мог чуть улучшить положение сегодня по итогам очного матча.

Моментов было очень мало, а первым мог забить Махди Камара на 41-й минуте, но его удар пришелся в перекладину.

В начале второго тайма Азор Матусива сыграл рукой в штрафной - пенальти. Ромен дель Кастильо перехитрил голкипера и открыл счет. «Ренн» отыгрался на 86-й минуте, Жота был точен ударом с левой ноги - 1:1.

«Брест» с 9 очками поднялся на десятое место, а соперник идет 12-м.