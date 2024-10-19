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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» ушёл от поражения в матче с «Брестом»

19 Октября 2024 • 20:26 Комментировать
Брест
1:1
Ренн

«Брест» и «Ренн» очень плохо начали сезон, и один из коллективов мог чуть улучшить положение сегодня по итогам очного матча.

Моментов было очень мало, а первым мог забить Махди Камара на 41-й минуте, но его удар пришелся в перекладину.

В начале второго тайма Азор Матусива сыграл рукой в штрафной - пенальти. Ромен дель Кастильо перехитрил голкипера и открыл счет. «Ренн» отыгрался на 86-й минуте, Жота был точен ударом с левой ноги - 1:1.

«Брест» с 9 очками поднялся на десятое место, а соперник идет 12-м.

Протокол игры  
Брест1:1Ренн
(1:0) Дель Кастильо Ромен54'  
  86'Жота Серран (1:1)
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданН'Диайе Ньякат  90'Амави ЖорданКамара Махди 81' (Думбия Камори ( 81') Лис-Мелу Пьерр 74' (Мартен Жонас ( 74') Маньетти УгоДель Кастильо Ромен 81' (Февр Ромен ( 81') Ажорк Людовик  62'Перейра-Лаже Матиаш 73' (Бальде Мама ( 73')
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарКулибали СумайлаКамблан АксельФернандес Эдимилсон
Манданда СтивСейду Алиду  72'Ву КристоферФайе МикаилХатебур Ханс 61' (Жота Серран ( 61') Сантамария Батист 61' (Камара Глен ( 61') Матусива Азор 75' (Грёнбек Альберт ( 75') Трюффер Адриен  39' 83' (Нагида Махамаду ( 83') Блас ЛюдовикМюинга АрноГуйри Амин 75' (Гомес Карлос III ( 75')
Запасные: Галлон ГотьеДжеймс ДжорданАхамада НауируСиссе Джауи
19 октября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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Евро-Футбол.Ру,
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Хорошая ставка и прогноз на матч Брест — Ренн чемпионата Франции — 19 октября 2024
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