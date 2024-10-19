​Баркола: «У меня чудесные отношения с Луисом Энрике»

В последнее время во Франции усилились трения вокруг Луиса Энрике, похоже, что испанский тренер утрачивает контроль над раздевалкой команды. Впрочем, так считают далеко не все игроки - к примеру, Брэдли Баркола похвастался тем, что у него «великолепные отношения с наставником».

- Я счастлив в команде, мне доставляет удовольствие игра, и с Луисом Энрике у меня отменные отношения. Даже в моменты сложности он всегда рядом, всегда готов поддержать, - цитирует слова Баркола Derbyderbyderby.it.

Луис Энрике возглавил клуб в 2023 году, ранее он тренировал «Барселону» и сборную Испании.