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Чемпионат Франции. Лига 1

​Баркола: «У меня чудесные отношения с Луисом Энрике»

19 Октября 2024 • 17:12 Комментировать

В последнее время во Франции усилились трения вокруг Луиса Энрике, похоже, что испанский тренер утрачивает контроль над раздевалкой команды. Впрочем, так считают далеко не все игроки - к примеру, Брэдли Баркола похвастался тем, что у него «великолепные отношения с наставником».

- Я счастлив в команде, мне доставляет удовольствие игра, и с Луисом Энрике у меня отменные отношения. Даже в моменты сложности он всегда рядом, всегда готов поддержать, - цитирует слова Баркола Derbyderbyderby.it.

Луис Энрике возглавил клуб в 2023 году, ранее он тренировал «Барселону» и сборную Испании.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Брэдли Баркола ещё теги
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