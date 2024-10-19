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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин: Есть определённое разочарование, что не смогли набрать три очка

19 Октября 2024 • 15:48 Комментировать
Монако
0:0
Лилль

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился комментарием после игры с «Лиллем». Встреча восьмого тура французской Лиги 1 завершилась нулевой ничьей.

По мнению Головина, «Монако» играл лучше «Лилля», поэтому есть разочарование результатом.

— И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру, — цитирует Головина «Матч ТВ».

Полузащитник подчеркнул, что «Монако» просто не хватило забитого мяча.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел восемь матчей по всех турнирах, но результативными действиями отметиться не смог.

После восьми туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая «ПСЖ» на три очка. Отметим, что у парижан есть игра в запасе.

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