Головин: Есть определённое разочарование, что не смогли набрать три очка

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился комментарием после игры с «Лиллем». Встреча восьмого тура французской Лиги 1 завершилась нулевой ничьей.

По мнению Головина, «Монако» играл лучше «Лилля», поэтому есть разочарование результатом.

— И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру, — цитирует Головина «Матч ТВ».

Полузащитник подчеркнул, что «Монако» просто не хватило забитого мяча.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел восемь матчей по всех турнирах, но результативными действиями отметиться не смог.

После восьми туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая «ПСЖ» на три очка. Отметим, что у парижан есть игра в запасе.