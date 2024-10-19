Сафонов – в заявке «ПСЖ» на матч

В субботу вечером «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Страсбурга». Пресс-служба гранда Лиги 1 опубликовала список футболистов, которые могут выйти на поле в этом матче. В списке оказался и российский вратарь Матвей Сафонов.

Сафонов сейчас является вторым вратарём «ПСЖ». За парижан россиянин провёл три матча, в которых пропустил два гола. Основным же вратарём «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма – итальянец тоже в заявке.

«ПСЖ» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Монако» на три очка.

Матч между «ПСЖ» и «Страсбургом» стартует в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.